游族网络携手ACTOYS共同打造,《山海镜花》肉螈立体化来袭！

提到游族网络出品的山海经题材RPG手游《山海镜花》，最让人印象深刻的就是这只圆乎乎的呆萌生物——肉螈。从上海到北京、广州等地，一年间，这个绿色小萌物的身影出现在全国上下各大漫展，仅凭其蠢萌的外表就成功圈粉无数。不论是软萌的妹纸正太还是大叔铁汉，大家纷纷为肉螈倾倒，各种展会限量肉螈周边价格更是求之不得。







肉螈&主要角色的各种展会限定周边



对于各位肉螈真爱粉来说，今天要公布的消息可以说是令人非常振奋！肉螈立体化已经完成，由游族网络携手国内实力手办厂商ACTOYS共同打造，实物模型将在不久后与大家见面！







肉螈盒蛋神秘剪影



还不熟悉肉螈是什么的小伙伴可能要问了，这个圆滚滚的“小怪兽”到底是什么？吉祥物？看板娘？（划掉）为什么它的人气这么高呢？



根据《山海镜花》目前公布的设定，肉螈是游戏世界观内独特的一种小生物，体肥肢短，皮肤光滑，背部的凸起为脊檩。性格慵懒，所以看起来总是呆头呆脑没精神的样子，但繁殖速度非常快。肉螈从小到大的样子都不太一样，但不论哪个形态都非常萌，大家经常看到的绿色肉螈应该是成熟后的样子。





肉螈相关设定图









短粗的四肢和圆圆的身体是肉螈独特的魅力点



然而设定图里没有写的一点是，肉螈在游戏中实际上是食物的定位！大家听了会不会非常震惊呢？！很可惜，圆滚蠢萌并不能庇护肉螈不被吃掉。相反，也许正是因为肉乎乎又蠢，肉螈才成为了《山海镜花》中各种美食的原材料。







肉螈蒸





螈糖







隐炖



这一设定反而为肉螈带来了更高的人气——肉螈辣么可爱，当然要吃肉螈！本次即将与大家见面的肉螈盒蛋也是以「食物」作为主题~可爱又可口的小肉螈将要变成哪些美食呢？大家不妨开启脑洞大胆预测吧~



今年6月端午节，上海CP24和WF上海两场展会上都可以见到肉螈的身影！在CP现场《山海镜花》展位，更有「肉螈涂装大赛活动」等你参与~

所有参与涂装活动的小伙伴，只要带着自己涂好的肉螈去WF现场ACTOYS展位，按要求发布返图即可直接获得人气肉螈包包1个！这样直接get稀有物的机会可以说非常少，有在端午期间去往CP & WF展的友们，千万不要错过呀~