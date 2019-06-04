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舞台剧《绿林寮》北乃飒希、笹森裕贵等加盟

资讯 十月轻舞 2019年06月04日 09:54

　　根据日本漫画家那州雪绘原作漫画《绿林寮》改编的舞台剧《SCHOOL STAGE 绿林寮》的全卡司公布。

 舞台剧《绿林寮》北乃飒希、笹森裕贵等加盟 资讯 第1张

　　漫画《绿林寮》（日语：《ここはグリーンウッド》）单行本共11卷，曾改编为动画、真人作品及广播剧等形式。故事以深受失恋打击的主人公莲川一也为中心，描绘了他进入绿林寮后的学院青春故事。舞台剧将于7月19日至28日在东京天王洲银河剧场上演。

 舞台剧《绿林寮》北乃飒希、笹森裕贵等加盟 资讯 第2张

CAST

蓮川一也：小西成弥

如月瞬：大平峻也

手塚忍：影山達也

池田光流：長妻怜央

 

平井浩基、北乃颯希、笹森裕貴、小田桐咲也、寺崎裕香、岡田あがさ、森遼、佐野真白、世古口凌 / 内野楓斗 / 山田ジェームス武


故事简介

 

　　初恋与自己唯一的哥哥结了婚在新婚家庭里无逗留之地的可怜少年-莲川一也因为胃溃疡住院而迟了一个月入学的一也，终于踏进了拥有悠久历史的名门男子学校-私立绿都学院高中的宿舍绿林寮（通称：GREENWOOD）的大门等待着一也的是孩子王宿舍长-池田光流、天生一副扑克脸的学生会长-手冢忍、无论怎么看都像个女生的舍友-如月瞬等等，以通常手段无法对付的各位。让一也更加不幸的多灾多难的宿舍生活，现在开始了...

 舞台剧《绿林寮》北乃飒希、笹森裕贵等加盟 资讯 第3张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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