《暗金丑岛君》最终卷发售 15年连载落下帷幕

日本漫画家真锅昌平原作的漫画《暗金丑岛君》最终46卷5月30日发售。

2004年起历时15年连载于《周刊big comic spirits》的《暗金丑岛君》单行本累计发售超过1700万册，由山田孝之主演的真人日剧和真人电影版。该漫画因深刻揭露了“差别社会”、“底层劳工入不敷出”等社会问题，在读者中产生了强烈的反响，是一部描写人性黑暗和“黑暗尽头的曙光”的具有冲击力的社会作品。

故事内容

讲述高利贷公司CowCow Finance社长丑岛馨与形形色色的借债人之间的故事，从沉迷于打柏青哥的主妇到依赖名牌的白领、梦想一夜暴富的小年轻，迎接这些人的基本上是悲惨末路，真实展现了债台高筑，最终自暴自弃，被逼入绝境的债务人的恐慌。这是一部具有强烈讽刺色彩，讲述金钱的价值，金钱的可怕乃至人生真理的作品。

主人公丑岛馨是高利贷金融公司的社长，人称丑岛社长，以“十天五成”“一天三成”的暴利放贷，回收时毫不留情，是名冷酷无情的讨债人。作品中形形色色的借债人可以说都是常人眼中的社会恶疾，总把希望寄托在不现实的幻想当中靠各种不良的嗜好麻醉自己，最后却越陷越深不能自拔，不断借贷最终成为没有任何财务公司敢经手的烫手山芋。而丑岛的放贷对象就是这帮无可救药的多重借贷者，因为高风险只能靠极度高额的利息来降低风险，对这些完全没有还款能力的人，丑岛曾说过：“不是能不能收到，而是必须收到！”基于这样的前提，丑岛一次次的将借债人逼入绝境！

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