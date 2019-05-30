美少女战士《竹姬的恋人》2020年上演音乐剧

根据日本漫画家武内直子原作漫画改编的音乐剧《美少女战士Sailor Moon》系列最新企划《竹姬的恋人》即将上演。原定于今夏启动的新企划日程变更为2020年夏天，《竹姬的恋人》初次音乐剧化公演也将于明年夏季上演。

1994年发售的单行本《竹姬的恋人》讲述的是月野兔的伙伴露娜和帮助露娜的青年宇宙翔为中心的故事。《美少女战士Sailor Moon S 竹姬的恋人》剧场版动画2000年上映。

剧情简介

天才科学家宇宙翔偶然得到了来自宇宙的结晶体，这个结晶体其实是为了夺取地球的月亮雪公主的宿体。露娜因为和亚特密斯吵架，独自走在回家的路上，结果生病的露娜昏倒在马路中央，宇宙翔此时正好经过，救了差点被车撞的露娜，并将露娜抱回了自己家。翔很细心地照顾着露娜，并且露娜系上了一条漂亮的丝带。露娜一夜没回家，大家都很担心，特别是亚特密斯。 雪公主吸收了足够的能量，终于现身到了前台。为统治地球开始了侵略，地球被寒冷所覆盖。代表爱和正义的水手服战士们怎会袖手旁观任由敌人摆布地球，战斗一触即发。最终水手月亮召唤出圣杯变身成为超级水手月亮，用梦幻银水晶的力量将敌人消灭。 敌人被消灭了，水手月亮为了达成露娜的愿望，用银水晶的力量将露娜暂时变成一个漂亮的女孩，露娜快乐地和翔度过了一个终身难忘的宇宙之旅......

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