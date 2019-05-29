原创动画《CAROLE & TUESDAY》公布3名新追加声优

今日（5月29日），动画公司BONES二十周年纪念原创动画《CAROLE & TUESDAY》在其官方网站公布了三名新追加声优东山奈央、佐仓绫音、浅沼晋太郎，他们将分别为新角色ケイティ・キムラ、シベール、マーメイド・シスターズ配音。



ケイティ・キムラ cv 东山奈央













Angela的新经纪人



シベール cv 佐仓绫音



Tuesday的粉丝



マーメイド・シスターズ cv 浅沼晋太郎



合唱团成员



上周一（5月22日），官方网站公布了追加声优苍井翔太，他将为社交媒体界的名人ピョートル/Pyotr配音。这名角色在当天播出的动画第七话中登场，他也会在第8话中演唱由G.RINA执笔的歌曲《Dance Tonight》。



此外，由ジェン・ウッド创作的、Carole和Tuesday演唱的歌曲《Whispering My Love》也首次批露。



动画之前公布的角色如下：



Carole cv 岛袋美由利

Tuesday cv 市ノ瀬加那

Angela cv 上坂瑾

Gus cv 大塚明夫

Tao cv 神谷浩史

Roddy cv 入野自由

Ertegun cv 宫野真守

Dahlia cv 堀内贤雄

Valerie cv 宫寺智子

Spencer cv 樱井孝宏

Crystal cv 坂本真绫

Skip cv 安元洋贵

Pyotr cv 苍井翔太



动画主要制作人员如下：



总监督：渡边信一郎

监督：堀元宣

角色原案：洼之内英策

角色设计：斋藤恆德

音乐：Mocky

音乐制作：Flying Dog

动画制作：BONES



动画片头曲《Kiss Me》由Nulbarich提供，动画片尾曲《Hold Me Now》由Benny Sings提供，动画BGM由Mocky创作。



动画已经于2019年4月10日起在富士电视台新动画档“+Ultra”播出。动画也会在Netflix上独家全球播出。这部动画不但是BONES二十周年纪念作品，也是Flying Dog十周年纪念作品。



动画故事简介：



人类移居到新的开拓之地——火星，已经过了50年。在这个时代，大多数的文化都由AI创造，人类则成为享乐的一方。有一个女孩想要成为音乐家，她的名字叫「CAROLE」。另一个女孩「Tuesday」身世显赫，想要成为音乐家她得不到任何人的理解。两人偶然相遇。她们无法不去歌唱。她们无法不去发出声音。如果是两人的话，感觉就能够做到。她们两人大概会在这个时代，掀起微小的波澜吧。而这微小的波澜，不知何时逐渐化作巨浪——





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