2019 ChinaJoy封面大赛获奖名单正式揭晓

2019 ChinaJoy封面大赛在经历将近4个月的精彩角逐后，最终获奖名单终于正式揭晓！

本届封面大赛在开赛之初就备受全国动漫爱好者的关注。在大赛网站上线后，众多的Cosplay爱好者都带来自己精彩的作品，参与到大赛中来！无论是华丽缤纷的个人作品，还是激（基）情四射的团体合作，或者是剧情跌宕的静态电影，都证明着Cosplay文化在国内的蓬勃发展！同时，除了选手间的学习交流，更有来自全国各地的二次元文化爱好者们，利用大赛提供的平台为自己喜欢的Coser摇旗呐喊、加油助威！本届封面大赛当之无愧是一场Cosplay文化的顶级盛宴！

无论是从服装、道具与妆面，前期、后期与构图，封面大赛的评委们需从多方角度来考察Coser们对角色的还原度，以及作品是否给引起观看者的共鸣、是否震撼人心等等，来而给出相应的分数。由于本届封面大赛投稿作品数量庞大，也让评审团们一再“挑晕了头”。也许只是零点几的微弱差距，名次都将残酷的发生变化。即使这是一个充满了欢乐气氛的时刻，却也难免参杂着些许遗憾。然而在这样一个梦想的舞台上，我们与志同道合的朋友相遇、我们见证着国内最高水准的Cosplay平面比赛、怀抱着对ACG的热情与热爱，追逐着那个美好的梦想，再度创造属于我们的Cosplay传奇故事!

2019 ChinaJoy Cosplay封面大赛获奖名单如下：

最佳个人金奖





CN：栗子

总分：778分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=39972

最佳个人银奖





CN：虹色贪吃羊

总分：777分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=39617

最佳个人铜奖





CN：猫小朵

总分：776分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=42523

最佳个人（男）





CN：叉叉

总分：740分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=44659

最佳个人（女）





CN：走路摇

总分：775

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=192

最佳社团金奖





社团名称：连城琬

总分：793

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=1513

最佳社团银奖





社团名称：一颗荔枝

总分：755分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=44670

最佳社团铜奖





社团名称：轰轰

总分：738分

作品链接：

http://www.c3online.com.cn/home.php?uid=3764

恭喜以上选手及社团

2019年ChinaJoy封面大赛奖项包括：最佳个人金奖、最佳个人银奖、最佳个人铜奖、最佳个人（男）、最佳个人（女）、最佳社团金奖、最佳社团银奖、最佳社团铜奖、静态电影最佳剧情奖、静态电影最佳摄影奖、静态电影最佳人气奖、微博人气奖金奖、微博人气奖银奖、微博人气奖铜奖、ChinaJoy微电影最佳人气奖、ChinaJoy微电影最佳剧情奖、ChinaJoy微电影最佳影像奖以及评委推荐选手、最佳新人、周优秀选手、优秀摄影师、优秀后期师共计二十二项大奖。获奖选手将获得ChinaJoy封面大赛荣誉证书、奖品赞助商1MORE万魔耳机提供的奖品【耳机】以及CJOY提供的【盲盒礼包】、现金大奖、电子产品以及微博认证等超多荣誉！

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