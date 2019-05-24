大英博物馆日本漫画展开幕

5月21日在英国伦敦大英博物馆举行了以日本漫画为主题的展览「The Citi exhibition Manga」的开幕仪式。

开幕式上萩尾望都、田龟源五郎等漫画家，赤塚不二夫的女儿现代美术家、作家赤塚りえ子等参展作家出席。展览会的最后展示了井上雄彦的作品《REAL》的三幅新绘制的原画，原画大概是原稿的8倍尺寸。





「The Citi exhibition Manga」是日本在海外举行的迄今为止最大规模的漫画展览。展览以There is a manga for everyone!」为口号，希望参观者们加深对漫画的理解、发现喜欢的漫画作品、了解漫画的创作手法和阅读方法，并在展会上介绍了漫画的历史和社会关系以及现代作品的主题和表现方式的多样性能等内容。5月23日至8月26日展期中将展示50多位作家、70多部作品中共计240幅原画以及复制原画。





展示作品一览

「導入：不思議の国のアリス――イギリスと日本」

ルイス・キャロル「地下の国のアリス」

ルイス・キャロル「子供部屋のアリス」

CLAMP「不思議の国の美幸ちゃん」

星野之宣「アリス」

大友克洋「不思議の国のアリス」

「ゾーン1：マンガという芸術 The Art of Manga」

星野之宣「アリス」

こうの史代「ギガタウン 漫符図譜」

さいとう・たかを「運慶」

さいとう・たかを「無用ノ介」

東村アキコ「雪花の虎」

東村アキコ「海月姫」

東村アキコ「かくかくしかじか」

赤塚不二夫「ギャグほどステキな商売はない」

「ゾーン2：過去から学ぶ Drawing on the Past」

杉浦日向子「百日紅」

大友克洋「さよならにっぽん」

井上雄彦「バガボンド」

手塚治虫「メトロポリス」

手塚治虫「アトム大使・鉄腕アトム」

手塚治虫「リボンの騎士」

赤塚不二夫「ウナギイヌの最期」

鳥山明「DRAGON BALL」

武内直子「美少女戦士セーラームーン」

萩尾望都「ポーの一族」

こなみかなた「チーズスイートホーム」

辰巳ヨシヒロ「劇画漂流」

「ゾーン3：すべての人にマンガがある A Manga for Everyone」

ちばてつや「ブレイブ・ブロッサムズ」

ちばてつや（画）・高森朝雄（原作）「あしたのジョー」

高橋陽一「キャプテン翼」

井上雄彦「SLAM DUNK」

井上雄彦「リアル」

石塚真一「BLUE GIANT SUPREME」

野田サトル「ゴールデンカムイ」

岸本斉史「NARUTO-ナルト-」

尾田栄一郎「ONE PIECE」

さいとう・たかを「ゴルゴ13」

竹宮惠子「地球へ…」

松本零士「銀河鉄道999」

石ノ森章太郎「サイボーグ009」

諫山創「進撃の巨人」

末次由紀「ちはやふる」

よしながふみ「きのう何食べた？」

竹宮惠子「風と木の詩」

田亀源五郎「弟の夫」

萩尾望都「柳の木」

星野之宣「海帝」

諸星大二郎「暗黒神話」

ヤマザキマリ「オリンピア・キュクロス」

手塚治虫「ブッダ」

中村光「聖☆おにいさん」

伊藤潤二「うずまき」

映画「九十九（『SHORT PEACE』より）」（監督：森田修平）

「妖怪ウォッチ」（レベルファイブ）

「ゾーン4：マンガのちから Power of Manga」

ちばてつや「ひねもすのたり日記」

こうの史代「夕凪の街」

しりあがり寿「あの日からのマンガ」

竜田一人「いちえふ 福島第一原子力発電所労働記」

青山剛昌「名探偵コナン」

北島洋子「アイリス」

高橋真琴「旅情ロマンシリーズ・京都」

竹宮惠子「永遠と陽炎と（『地球へ…』より）」

巴里夫「ゆびきりいちと」

ちばてつや「ユキの太陽」

上田としこ「フイチンさん」

荒木飛呂彦「岸辺露伴 ルーヴルへ行く」

星野之宣「宗像教授異考録 大英博物館の大冒険」

「ゾーン5：マンガとキャラクター Power of Line」

河鍋暁斎「新富座妖怪引幕」

ちばてつや（画）・高森朝雄（原作）「あしたのジョー」

赤塚不二夫「天才バカボン」

つげ義春「ねじ式」

竹宮惠子「地球へ…」

谷口ジロー（画）・メビウス（原作）「イカル」

鳥山明「DRAGON BALL」

諸星大二郎「海神記」

荒木飛呂彦「ジョジョの奇妙な冒険」

東村アキコ「海月姫」

石塚真一「BLUE GIANT SUPREME」

野田サトル「ゴールデンカムイ」

「ゾーン6：マンガ-制限のない世界 Manga: no limits」

赤塚りえ子「家訓（ディテール）」※インスタレーション

三島喜美代「コミックブックス17-S」※陶器

細野仁美「イギリス発うまいもの天国：セブンシスターズロード」※磁器

panpanya「メロディー（『二匹目の金魚』より）」

松本大洋「鉄コン筋クリート」

村田雄介（画）・ONE（原作）「ワンパンマン」

映画「ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」

映画「ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」

「ポケットモンスター 赤・緑」（株式会社ポケモン）

「ポケットモンスターイラストレーション」（株式会社ポケモン）

「ポケットモンスタートレーディングカード」（株式会社ポケモン）

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