漫画《happy sugar life》6月完结

周三（5月22日）出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》今年6月刊透露，键空富烧漫画《happy sugar life》将在6月22日出版的下一期杂志上完结。下一话漫画将会由开篇彩页，漫画也会出现在杂志封面上。漫画单行本第9卷和第10卷将会同步于7月22日发售。



漫画于2015年5月22日在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》上连载。



故事简介：



松坂砂糖有了喜欢的人。 和那位喜欢的人在一起就会产生甜蜜的感情。 这一定就是爱吧。她这么想着。 为了守护这份感情，无论什么事也可以被原谅。 就算欺骗、侵犯、夺取、玩坏也没有关系。



TV版动画《happy sugar life》已经于2018年7月13日起在MBS等电视台播出。



动画制作人员如下：



原作：键空富烧（掲载 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

总监督：草川启造

监督：长山延好

系列构成：待田堂子

角色设计：安田祥子

美术监督：谷地清隆

色彩设计：松原阳子

摄影监督：伊藤康行

编集：冈祐司

音响监督：立石弥生

音乐：龟山耕一郎

动画制作：Ezo'la

出品：happy sugar life制作委员会



动画主要声优如下：



松坂砂糖 cv 花泽香菜

神户盐 cv 久野美咲

神户旭 cv 花守由美里

三星太阳 cv 花江夏树

飞騨翔子 cv 洲崎绫

北理川大地 cv 石川界人

松坂砂糖的婶婶 cv 井上喜久子



歌手ReoNa将为动画演唱片尾曲《SWEET HURT》。这首歌是ReoNa的首支单曲，单曲计划在8月29日发售。之前，ReoNa以剧中歌手“神崎艾尔莎”的身份为动画《刀剑神域外传GGO》演唱多首插曲。



动画角色北理川大地原计划由声优梅原裕一郎配音，但他因病需要休养，石川界人接替他为该角色配音。





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