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动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》蓝光版将赠送全新动画

资讯 musquall 2019年05月23日 10:55

      周三（5月22日），TV版动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO（日语：この世の果てで恋を唄う少女YU-NO）》在其官方网站透露，如果动画蓝光版第一卷预订数超过1000，那么动画将会制作一话全新的动画。这一话全新动画将收录在12月26日发售的蓝光版第三卷中。

      动画蓝光版第一卷将于8月28日发售，其中包含了动画第一话至第八话的内容，这一卷售价21000日元。

      动画已经于2019年4月2日起开始播出，动画共有26话，分为两个阶段播出。

动画主要声优如下：

有马拓也 cv 林勇
岛津澪 cv 釘宮理恵
波多乃神奈 cv 内田真礼
尤诺 cv 小澤亜李

动画主要制作人员如下：

原作：菅野洋之/MAGES.
监督：平川哲生
角色设计：大冢舞
美术背景：TOTONYAN
音响监督：田中一也
音乐：与犹启至、高见龙
OP·ED作词·作曲：志仓千代丸
动画制作：feel.
监制：GENCO

动画《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》蓝光版将赠送全新动画 资讯

      《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是由菅野洋之担当企划、剧本、设计、综合制作，elf开发的一部游戏，并有动画、漫画、小说等衍生作品。

      游戏《在世界尽头咏唱恋曲的少女YU-NO》是1996年发售于PC-98平台的同名作品的重制版。原作曾在1998～1999年间被改编成成人动画。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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