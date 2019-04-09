TV版动画《偶像梦幻祭》最新消息公布

周日（4月7日），TV版动画《偶像梦幻祭》在其官方推特公布了动画的制作人员、播出日期、首张关键视觉图以及角色设计图。



首张关键视觉图



动画主要制作人员如下：



原作：Happy Elements

监督：櫓下純白

系列导演：ソエジマヤスフミ

系列构成：日日日

团队领导：猪爪慎一

角色原案：Happy Elements

角色设计：飯塚晴子、下谷智之、長田絵里

美术监督：山根左帆

色彩设计：鈴木依里

3Ｄ监督：日下大輔

摄影监督：上條智也

编辑：長谷川舞

音乐制作人：桑原聖

音乐：加藤達也

音响监督：濱野高年

动画制作：david production

出品：あんスタ！アニメ製作委員会



动画具体播出时间如下：



2019年7月7日（日）22:30～TOKYO 东京MX、太阳电视台、KBS京都、爱知电视台、BS11播出。



动画主要声优如下：



Trickstar





氷鷹北斗：前野智昭

明星スバル：柿原徹也

遊木真：森久保祥太郎

衣更真緒：梶裕貴



fine



天祥院英智：緑川光

日々樹渉：江口拓也

姫宮桃李：村瀬歩

伏見弓弦：橋本晃太朗



紅月



蓮巳敬人：梅原裕一郎

鬼龍紅郎：神尾晋一郎

神崎颯馬：神永圭佑



UNDEAD



朔間零：増田俊樹

羽風薫：細貝圭

大神晃牙：小野友樹

乙狩アドニス：羽多野渉



Knights



月永レオ：浅沼晋太郎

瀬名泉：伊藤マサミ

朔間凛月：山下大輝

鳴上嵐：北村諒

朱桜司：土田玲央



流星隊



守沢千秋：帆世雄一

深海奏汰：西山宏太朗

南雲鉄虎：中島ヨシキ

高峯翠：渡辺拓海

仙石忍：新田杏樹



Ra*bits



仁兎なずな：米内佑希

天満光：池田純矢

真白友也：比留間俊哉

紫之創：高坂知也



2wink



葵ひなた：斉藤壮馬

葵ゆうた：斉藤壮馬



Valkyrie



斎宮宗：高橋広樹

影片みか：大須賀純



Switch



逆先夏目：野島健児

青葉つむぎ：石川界人

春川宙：山本和臣



MaM













三毛縞斑：鳥海浩輔



Adam







乱凪砂：諏訪部順一

七種茨：逢坂良太



Eve



巴日和：花江夏樹

漣ジュン：内田雄馬



教师



佐賀美陣：樋柴智康

椚章臣：駒田航



《偶像梦幻祭（日语：あんさんぶるスターズ!）》是由中国北京乐元素公司旗下Happy Elements K.K所制作的一款女性向偶像养成类手机游戏。游戏围绕“青春、偶像、高校生”等主题，玩家将扮演一名转学到男性偶像培养学校的女生，与学院中组成十一个风格各异的组合的偶像一起打造最强偶像团体！脚本主要由日日日所担任写作，活动故事以及转蛋限定故事也有由结城由乃写作的时候。游戏采用了live2D技术让人物更加生动，同时游戏声优阵容十分华丽。





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