动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟





根据日本漫画家高屋奈月原作漫画《水果篮子》改编的同名TV动画公布追加声优。草摩波鸟由兴津和幸配音，草摩绫女由樱井孝宏配音。

草摩绫女是中村悠一配音的草摩紫吴的同年级同学，草摩波鸟是草摩家族的专属医生，为知道了草摩家秘密的人施行消除记忆的手术。两位角色的人设图一并公开。

漫画《水果篮子》1998年至2006年在白泉社《花与梦》上连载，曾于2001年由STUDIO DEEN动画化，由大地丙太郎担任监督，荟集了堀江由衣、久川绫、关智一、置鮎龙太郎、今井由香、三石琴乃、井上和彦等一大批知名声优，是少女漫画动画化的名作之一。此次TMS Entertainment将对《水果篮子》全篇动画化，2019年4月在东京电视台开播。

剧情简介

可爱的高中女生本田透，自从唯一的亲人－母亲去世以后，就一个人住在帐棚里。因为小透很会做家事，所以草摩家族便把她请来同住。但是草摩家族的成员，包括和小透同校的超级偶像草摩由希、视由希为死对头的草摩夹，以及小说家草摩紫吾等，都有一个共同的秘密：那就是他们一旦被异性抱住，就会变身成十二生肖里的动物！

从此小透和这群被十二生肖诅咒的草摩家族们，展开了鸡飞狗跳、猫鼠不宁的快乐生活，并和草摩由希、草摩夹发展出既酸又甜的三角恋情。

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