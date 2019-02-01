Hi, 请登录

动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟

资讯 十月轻舞 2019年02月01日 19:05


       根据日本漫画家高屋奈月原作漫画《水果篮子》改编的同名TV动画公布追加声优。草摩波鸟由兴津和幸配音，草摩绫女由樱井孝宏配音。

 

动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟 资讯 第1张动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟 资讯 第2张

       草摩绫女是中村悠一配音的草摩紫吴的同年级同学，草摩波鸟是草摩家族的专属医生，为知道了草摩家秘密的人施行消除记忆的手术。两位角色的人设图一并公开。

 动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟 资讯 第3张

       漫画《水果篮子》1998年至2006年在白泉社《花与梦》上连载，曾于2001年由STUDIO DEEN动画化，由大地丙太郎担任监督，荟集了堀江由衣、久川绫、关智一、置鮎龙太郎、今井由香、三石琴乃、井上和彦等一大批知名声优，是少女漫画动画化的名作之一。此次TMS Entertainment将对《水果篮子》全篇动画化，2019年4月在东京电视台开播。

动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟 资讯 第4张

剧情简介

       可爱的高中女生本田透，自从唯一的亲人－母亲去世以后，就一个人住在帐棚里。因为小透很会做家事，所以草摩家族便把她请来同住。但是草摩家族的成员，包括和小透同校的超级偶像草摩由希、视由希为死对头的草摩夹，以及小说家草摩紫吾等，都有一个共同的秘密：那就是他们一旦被异性抱住，就会变身成十二生肖里的动物！

       从此小透和这群被十二生肖诅咒的草摩家族们，展开了鸡飞狗跳、猫鼠不宁的快乐生活，并和草摩由希、草摩夹发展出既酸又甜的三角恋情。

 动画《水果篮子》公开追加声优 兴津和幸、樱井孝宏加盟 资讯 第5张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论