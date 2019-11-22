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第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启

漫展 狼小狼 2019年11月22日 17:45

今明两天， 2019第三届西安酷玩娱乐嘉年华在西安曲江国际会展中心B2馆隆重举办，西安“电竞之都”建设再添砝码。由陕西华商国际会展有限公司、海南酷玩文创传媒有限公司、ACC动漫展承办的2019第三届西安酷玩娱乐嘉年华，不仅聚合时下创新性最强的几大娱乐消费方式，更包含了泛娱乐领域内顶尖的电子竞技内容，同时涵盖端游、手游、科技硬件、二次元等泛娱乐项目。

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第1张


西安顶级泛娱乐盛典已经按下启动键，用展会的火热氛围抵御冬天的寒冷。不论是感受泛娱乐的激情澎湃，还是体验最新游戏与硬件高科技，酷玩娱乐嘉年华都是不错的选择。

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第2张


顶级选手约战酷玩 助力西安“电竞之都”建设

从2017年开始，曲江新区便确定以电竞产业为突破口，大力发展新兴文化产业；2018年8月，曲江新区率先出台了关于支持电竞业发展的相关政策，并引起电竞领域的轰动；2019年，世界电子竞技大赛WCG总决赛和KPL春季赛总决赛落户曲江新区……

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第3张


在利好政策的引领下，西安电竞产业大发展，已吸引国内顶级电竞俱乐部和多家国内知名电竞企业入驻，“电竞之都”雏形渐成。

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第4张


要说起本届嘉年华的一大亮点，一定是由西安国美冠名赞助的首届酷玩全民电子竞技争霸赛。本次赛事由酷玩娱乐嘉年华组委会发起，西安国美电器冠名赞助，经过海选赛的两天鏖战，最终有16支超级战队进入决赛，究竟哪支队伍能夺得总冠军，让我们拭目以待！

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一线领军企业云集 为西安游戏产业打CALL

去年嘉年华燃爆的现场氛围让西安的人气指数飚升，也让电竞游戏生产厂商直呼“西安是片新蓝海”。本届酷玩，近20家国内顶级企业悉数到场，为古都带来最新潮流，进一步扩充泛娱乐文化产业的版图。

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第6张


哔哩哔哩携旗下多款重磅游戏强势亮相；乐元素首次参展，带领虚拟偶像养成计划《战斗吧歌姬！》闪亮登场；

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咪波短音频最新声音产品试玩，11月24日13点配音演员瀚墨将会在咪波展台进行签售，精美周边拿到你手软；

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盛趣游戏《冒险岛》、《彩虹联盟》、《彩虹岛》带来不一样的手游体验；先锋手游艾格拉斯五款游戏全力出击；

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第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第11张


M.Driver Club最强电竞赛车带你一起面对疾风；

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国漫届翘楚若森数字携《画江湖之不良人》亮相，满足你关于武侠的幻想；

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激萌文创品牌秦亲宝贝人偶表演演绎不一样的秦地风情；戏宝盟解读中华优秀戏曲文化……

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还有更多游戏现场等你来玩，带你领略不一样的游戏魅力！

二次元重量级嘉宾登陆西安

11月23日，B站超人气舞见矮乐多Aliga、会变攻的西瓜与你零距离接触；顶级编舞老师正义坐镇酷玩&ACC舞见大赛，担任评委老师并进行现场指导；知名动漫博主、coser魔王Willie让你现场感受什么是神仙coser；

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第15张


11月24日，729声工厂主力配音演员苏尚卿、刘琮，敖丙的配音演员瀚墨等重量级嘉宾将空降酷玩现场，带你感受不一样的魅力！

第三届西安酷玩娱乐嘉年华明日炫彩开启 漫展 第16张


你还在等什么呢？快来西安曲江国际会展中心B2馆看酷玩娱乐嘉年华，带给你的狂欢和快感将超乎你的想象！

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