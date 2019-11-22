2019长三角动漫产业高峰论坛顺利举行









2019年11月21日，由长三角动漫产业合作联盟指导，上海市动漫行业协会和上海市虹口区文化创意产业发展促进会共同主办，Informa Markets联合主办的“长三角动漫产业高峰论坛：动漫IP赋能长三角文化”在虹口区宝隆宾馆顺利举办。









中共虹口区委宣传部副部长、虹口区文化和旅游局局长、区文创办主任陆文；上海市虹口区文化创意产业发展促进会会长、上海科房投资有限公司董事长陈剑；虹口区文化和旅游局副局长张奇；中共四大纪念馆、海派文化中心馆长童科；上海市动漫行业协会会长、上海炫动传播文化有限公司总经理郭炜华；浙江省文化产业促进会理事尹其琦；江苏省影视动漫协会副会长郑利嘉，各长三角动漫产业合作联盟盟员代表，山东、石家庄等兄弟省市动漫协会代表，及多位动漫业界资深大佬出席了活动。









长江三角洲区域是中国动漫企业主要集聚区，市场发达，业态丰富，域内企业在动漫全产业链和价值链上协作交流非常活跃。实施长三角一体化发展国家战略，是新时代以习近平同志为核心的党中央把长三角放在世界经济格局中，面向世界、立足全国作出的重大战略决策。动漫行业作为文化产业这棵大树中茁壮成长的枝干，也必将迎势蓬勃发展。本次高峰论坛以“动漫IP赋能长三角文化”为主题，由行业内的重量级嘉宾通过讲演分享和圆桌论坛的形式与现场观众一起深度探讨如何通过动漫产业的发展赋能长三角文化，进一步为长三角的文化产业带来新机遇，注入新活力。





在演讲和论坛正式开始前，上海市虹口区文创办和海派文化中心分别与上海市动漫行业协会签署了战略合作备忘录和策展合作备忘录。欧洲著名漫画家、法国太阳社签约画家、疯蚁漫画联合创始人马毅的中国硬核功夫动漫创作开发平台也在现场举行了启动仪式。这几项合作的建立预示着虹口区将大力支持动漫IP赋能产业项目和展览项目在虹口落地，也将吸引和集聚更多的文化人和文化机构投入动漫产业建设。









演讲环节中，艺恩数据合伙人、华东区总经理高文韬就最新的中国动画电影产业报告为大家进行了解读。2019年国产动画电影表现非常出色，哪吒带领中国动画电影冲上新的高峰。在白蛇等优秀电影带动下，2019年整个中国动画电影包括进口动画电影的票房已经105亿，占整个电影市场的票房18%，相比2013年7%左右翻了一倍多，观影人次截止到昨天为止达到接近3亿人次。2019年国产电影单部的平均票房也超过进口是它的两倍左右。通过电影票房数据来看：IP改编的动画电影未来会成为主流；3D的国产动画电影是未来的发展方向；动画电影和发行月份关系来看暑期档上映的数量最多，票房也最高，但是春节档逐渐崛起，成为动画电影第二大的档期，第三大档期是贺岁12月到1月。









上海炫动传播文化有限公司总经理、上海市动漫行业协会会长郭炜华以“炫动的动画宇宙”为主题，介绍了国企环境下的动画公司的动画IP发展及对未来的构想。少儿为核心的应该还是大众，炫动目前主要在中国的文化遗产的发挥和中国科技发展科幻两个方面进行探索和尝试。









知名IP“百变马丁”也在现场亮相，上海市动漫行业协会副会长、上海今日动画影视文化有限公司总经理张天晓讲述以“动漫+娱乐+教育”的概念，如何以百变马丁为主延伸到更多的东西，和不同的IP和不同的领域进行跨界的合作。通过电视动画来带领整个的IP的运营，也是动漫IP赋能的主题。









上海罗森便利有限公司副总经理何韵民从零售商便利店角度，通过罗森近年来在动漫IP零售中的实践案例，与大家分享了罗森是如何将动漫IP和零售完美结合，从而在市场中异军突起。









Informa Markets中国（杭州）总经理顾晓媛将全球和中国的IP授权发展趋势和数据进行了分析，让大家能够更加明确未来发展的方向，同时还介绍了全球授权展·中国站（LEC）运用国际化资源，为中国授权业搭建有效商贸对接平台，把优秀的IP引进来、带出去，为中国IP的发展提供了更广阔的空间。









圆桌论坛“动漫IP赋能长三角文化”邀请了北京世间万相文化传媒有限公司IP合作部总经理、吾皇万睡前合伙人兼品牌总监敖子睿，苏州大禹网络科技有限公司授权总监纪慧雯，香港山成集团PPW Group市场总监傅强和上海裕同云创科技有限公司总经理王少平一同参加。嘉宾们分享了自己如何挖掘动漫IP的赋能潜力，怎样正确借助动漫IP赋能文化产业，身为流量大亨和知名被授权商的他们在打造IP或选择IP合作时是怎么计划和考量的，走对路、少走弯路对动漫行业在未来的发展起到了非常重要的作用。在长三角一体化成为国家战略的当下，嘉宾们提出要抓住时机、抓住受众，挖掘动漫IP的更多赋能潜力，服务品牌，共同助力动漫产业发展。





通过本次论坛业内大咖的分享，让台下的动漫同行与即将踏入行业的未来新星受益匪浅，活动过程中掌声阵阵、互动连连，台上台下一同共享着这一动漫盛会，近400人的场地座无虚席。让我们继续期待下次的共聚时刻！







