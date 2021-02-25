艰难险阻，建设实物大自由高达立像的挑战！

2020年，自从万代南梦宫官宣“高达中国计划”将在中国上海建造海外第一座实物大高达立像，1:1还原《机动战士高达Seed》中的“自由高达”这个爆炸性消息后，无不让众多高达迷期盼！而高达立像制作全过程，更是牵动万千高达迷的心，目前已经进入到第二阶段，过程可谓艰难险阻充满挑战。

高达立像的钢架结构、玻璃部件及预组装都出自上海周边的工厂。2020月10日24日负责中国施工的弘岗心亲临上海确定钢架进展，因几乎都是线上交流，真正见面双方认知偏差较大，需要彻底商讨，反复检查，才能力求更细致完美。

去年10月下旬已将运往日本进行细节监修的高达立像的头部原型送回到上海工厂。面对如此大而贵重的物件，任何问题及差异都耗时耗力，当时开箱确认发现部件受损，海关检查又出现出入重量不一致......好在都一一解决。

300多个玻璃钢部件，大部分都经手工制作。去年11月钢架部件完成之后就是预组装，预组装拼接是为了正式组装顺利进行。这是首次在中国建立高大立像，中方经历了很多第一次。预组装阶段，实物与图纸之间的差异控制在了8MM，力求正式组装0差异。

玻璃部件预组装时出现无法与钢架结构顺利连接情况，施工队不得不反复计算图纸与施工偏差。好在，经过工作人员不懈努力，截止到2020年12月30日，虽比原定进程推迟了两周，但最后与观众见面的将是安全性能更高、质量更好的高达立像。

现在，我们该期待的是在上海啦啦宝都现场组装，想了解更多精彩过程，请关注哔哩哔哩“高达中国计划”账号，不定期放送制作纪录片，同步见证动画与真实世界完美结合的工业奇迹！

