《航海王热血航线》iOS预约启动，来和梅丽号一起冒险

1月22日，是被誉为最早的伙伴之一“黄金梅丽号”的生日（制造日）。就在今日，全新正版航海王3D动作手游《航海王热血航线》正式开启iOS预约通道！和伙伴们一起，登录iOS平台，打开AppStore，一键预定游戏！

《航海王热血航线》今日正式启动iOS预约

相信以下情节大家都很印象深刻——草帽海贼团大闹世界政府直辖机关司法岛，黄金梅丽号救起船员逃过海军大追捕，路飞点燃梅丽号痛心告别，结束了它的使命，这一场景不知道有多少海米一起落泪……时至今日，很多海米们仍然无法放下对梅丽号的思念，在《航海王热血航线》里，可以与“梅丽号”在超大海域里再次启程！

草帽海贼团送别梅丽号

超大海域高度还原，与草帽团和“梅丽号”再启程

自由自在地在大海上航行，相信是每一位船长都梦寐以求的事情。而《航海王热血航线》便为海米们打造了一个立体的航海世界，东蓝之海、伟大航线、阿拉巴斯坦、空岛、七水之城……动画中出现的场景，都将在游戏中逐一完整呈现。

原著中场景在游戏中被还原

面对浩瀚无边的超大海域，海米们还可以驾驶着“梅丽号”自由航行，曾经好奇的原著场景、地标建筑和自然景观，甚至是在双子峡翘首等待的岛鲸“拉布”，都可以前去“打卡”合影！

驾驶“梅丽号”与岛鲸“拉布”合影

不仅如此，海米们搜集和解锁的船只均为3D建模，立体感十足！想想是不是都有点小激动了呢？

搜集与解锁更多的船只

想要征服伟大航线，除了不能缺少一艘如同“梅丽号”这样重要的船只，还少不了那些志同道合的伙伴们！在《航海王热血航线》中，原作人气伙伴被全面收录，除“草帽团”一伙主角之外，艾尼路、克洛克达尔、艾斯、鹰眼等经典角色，也将随着游戏剧情的推进，逐一登场亮相！海米们可以将他们招募，组建海上最强的航海团！

招募伙伴，组建最强专属海贼团

iOS开放预约！距离游戏上线时间还远吗？

《航海王热血航线》是由东映动画正版授权的全新正版航海王3D动作手游。在上一次测试中TapTap评分高达9．0分，各平台均收获了广大海米的好评。而在今天，游戏正式开启iOS预约通道，是否意味着游戏即将迎来上线？

《航海王热血航线》TapTap游戏评分

时下，众多海米在抖音等社交平台发起＃梅丽号生日快乐等相关话题，自发为梅丽号庆生。海米们不妨趁此机会去抒发一下对梅丽号的怀念，讲讲自己和《航海王》的故事，说不定还能收获到志同道合的小伙伴们的一大波点赞呢！

>>>官网预约传送门：https://op.dailygn.com/?from_source=chuimei

>>>iOS预约通道：http://apps.apple.com/app/id1512093373

iOS预约

