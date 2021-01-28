绝对震撼，揭秘实物大自由高达立像制作全程！

2020年，万代南梦宫宣布了让众多高达迷尖叫的“高达中国计划”——将在中国上海建造海外第一座实物大高达立像，1:1还原《机动战士高达Seed》中的“自由高达”！这个实体化的巨型机甲高18.03米,背部加装了等比例模型从未有的巨大尾翼以及起落架，展示地点则选定在上海金桥Mitsui Shopping Park啦啦宝都。









目前，自由高达立像的建设进展如何，让我们一探究竟吧！为让机甲迷从任意角度都能欣赏到自由高达立像的无穷魅力，“高达中国计划”邀请到川原正毅担任本项目的创作指导，耗时3个月制定企划，更是用长达一年的时间来设计建筑结构，设计和制造过程充满了艰辛。









在1/30雏形模型监修会上，《机动战士高达SEED》导演福田己津央亲自到场指导，检查每一个细节部分，力争真实还原动画中自由高达震撼摄人的形象。









去年9月份，1:1自由高达立像的头部原型在中国制造完成，结构极为精巧，仅脸部就有15个零件组成，之后运往日本进行进行细节监修，进行了各种实验和技术革新，以增加机甲真实感。

经过细致监修修正的头部再次运回中国，以此为基础在中国工厂认真制作每一个零件，最终将制造出正式展出的立像。





如今，实物大自由高达立像仍在马不停蹄地建造中，想了解更多精彩幕后，请关注哔哩哔哩“高达中国计划”账号，不定期放送制作纪录片，同步见证动画与真实世界完美结合的工业奇迹！

