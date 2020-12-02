《偶像梦幻祭2》联合LOFTER，JK制服设计比赛玩出新花样

想换上JK制服，来到「合唱广场」，与他们开启充满青春气息的偶像之旅……各位制作人们注意啦！《偶像梦幻祭2》将联合LOFTER，在LOFTER站内开启JK制服设计大赛，参与就有机会获得现金大奖、精美周边、iPad air等，下面就一起来看看吧！





JK制服大赛开启 展现你的创作才能

《偶像梦幻祭2》将联合LOFTER，在LOFTER站内开启JK制服设计大赛。拿起画笔，展现你的设计才能，你的设计稿将由LOFTER与合作品牌胡桃木JK联合制作成实体JK制服进行售卖。同时还有机会获得现金大奖、精美周边、iPad air等！

不会画画不会设计也没关系，各位制作人们只要热情参与就有机会获得丰厚礼物。参与投票就有机会获得胡桃木热门JK制服套装、游戏内20连上级招募券、限定精美周边大礼包！





【稿件征集】

11月27日-12月27日稿件征集火热进行中！大家在#偶像梦幻祭2裙装设计大赛# tag内投设计稿，以STARMAKER事务所中每个队伍元素为主题进行设计，即视为参与成功；所有符合规则的作品都将进入投票页面；

*单独以某个人物进行设计，视为不符合要求，不予参加成衣制作考虑！

*单独的JK制服裙、或者一套JK制服（水手服、西式制服）的设计都可以哦！





【投票】

12月29日-1月15日由用户进行投票。

投票结束后，会根据投票选出各个队伍最高人气设计稿1张，共四张设计稿。若人气奖因为染色、格子等生产品牌方判定的原因不能做成成衣，即由偶像梦幻祭2官方、LOFTER、JK品牌胡桃木三方从该人气奖对应的队伍中评判选出替换的最佳设计稿1张。





【如何获取选票】

12月29日-1月15日期间

*每天登录即可获得1票。

*在LOFTER内发布内容得5票，发文每日上限得20票。

*拉新一人得10票，上不设限。将活动页面分享给你的朋友家人等，一起来参加投票，分享人即可获得10票，上不设限，被拉进来的新人自己可获得10票。

*分享内容得5票。用户分享大赛活动页面至新浪微博，每日可获得5票。





超值活动奖励 快把好礼抱回家

获奖者的设计稿将由LOFTER与合作品牌胡桃木JK联合制作成实体JK制服进行售卖。同时官方将会评选出【人气设计奖】和【最佳设计奖】，获奖的制作人有机会获得现金大奖、精美周边、iPad air等超值大礼！





不会画画不会设计也没关系，各位制作人们只要热情参与就有机会获得丰厚礼物。官方将从评选出参与投票的小伙伴中评选出【热情粉丝奖】，获奖的小伙伴有机会获得胡桃木热门JK制服套装、游戏内20连上级招募券、限定精美周边大礼包！





当偶像遇上充满青春气息的JK，会擦出怎样的火花？立刻参与《偶像梦幻祭2》x LOFTER x胡桃木JK开启的JK制服设计大赛，见证充满偶像气息的JK制服诞生吧！





【关于《偶像梦幻祭2》】

《偶像梦幻祭2》是乐元素出品的全新音乐学员Live演出手游，现已开启全平台公测！

官网：https://es2.happyelements.com/

预约：https://es2.happyelements.com/register

官方微博：偶像梦幻祭2

官方微信：偶像梦幻祭2

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