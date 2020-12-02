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A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！

业内 狼小狼 2020年12月02日 17:30

   11月23日，有着“娱乐教母”之称的杜华发布了一条视频微博，视频里五个身姿曼妙的美少女随着光线变换大肆热舞，结合杜华发出的文案，引得无数粉丝期待不已。以乐华一贯的造星品质和审美，这是要率先抢占国内虚拟偶像的女团市场的节奏？！

A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！ 业内 第1张

   随着这个名为“A-SOUL”的虚拟偶像女团官号对于人设的频繁曝光。一个由五个性格鲜明的虚拟美少女组成的女团逐渐展现在我们面前。无论是可爱憨憨的吃货嘉然Diana，承包全团队游戏皮肤的富婆向晚Ava，可甜可盐的绝美舞担贝拉Bella，还是中性帅气的vocal担当珈乐Carol和性感神秘的御姐乃琳Eileen。A-SOUL女团的五个人设都具有很强的辨识度。与此同时，在定义这个“新世代”女团时，杜华更是放出了“永不塌房”的狠话，之后更是“亲自”接“新女儿们”入职。这份宠爱，足见乐华和杜华对于A-SOUL女团的重视。

A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！ 业内 第2张

   就在五个团员的单人视频曝光后，A-SOUL的官号紧接着又发布了她们首支单曲《Quiet》的倒计时海报和预热MV。在提前预热的MV预告里，A-SOUL的五位成员首次合体，酷炫的PV里有满满的诚意。

A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！ 业内 第3张

   而在为自己喜欢的团员打call的同时，不少网友也对新歌做出了相应的猜测。有网友觉得预告MV里的BGM可能就是《Quiet》的样音。也有网友期待在此基础上，A-SOUL能再接再厉，后期衍生出音乐游戏或是虚拟养成类产品，由此可以让粉丝更近距离的与这五位风格鲜明的小姐姐互动。

A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！ 业内 第4张

   在先前A-SOUL的官方微博里，乐华提到后续会有成团公演发布。不知道之后的公演上，A-SOUL女团的五位小姐姐有会有怎样的表现呢，是否会透露更多关于作品的情况呢？而乐华方面，不知道现有的艺人对于新到来的小师妹们有什么样的想法？而乐华的艺人和A-SOUL是否会有更多的互动？更多消息，也许还要等官方后续透露。

A-SOUL女团首支MV正式闪亮登场，杜华这次玩真的！ 业内 第5张

   而今天，A-SOUL的首支MV正式上线。对于这样迅速的发歌速度，可见杜华对于这群新女儿们绝对是用了心的。不知道这首由乐华新世代女团演绎的《Quiet》又将给我们带来什么不一样的惊喜，先睹为快！ 

   视频链接：https://www.bilibili.com/video/BV1YK411V7N3

   跨次元曲风，帅气律动，你是否有被小姐姐们惊艳到？也许这次，你我将见证一个虚拟天团的诞生！ 


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