中国绊爱首次与游戏进行联动，人工智能来到天空之国打卡啦！

“中国绊爱礼包什么时候出呀？”





在光遇玩家间的日经话题，自从某国外网友破解传出这个可能的未经证实的联动消息，光遇的超话互动中时常看到日常催更联动消息的粉丝，这波催更从5月末一直催到安卓服上线，催到绊爱开完盛大的630生日会，一直催到9月份，ta终于上了！！！

那么绊爱是谁相信大家都不陌生，她是来自日本风靡全球的顶流虚拟偶像，设定为人工智能的她是世界上第一个虚拟Yotuber，在全球拥有超千万的粉丝，而这次光遇的联动对象则是这个人工智能安装完中文语音包后诞生仅一年的分身——中国绊爱，是这个虚拟偶像在中国最成功的本土化存在，也因此这个国服限定的联动也馋哭了一众国际服玩家……





在本次联动活动当中，其中最重要的一环就是，中国绊爱于9月2日晚上，在直播《光·遇》游戏实况时与粉丝在游戏里进行互动。直播当晚最高人气超百万，位于小时总榜前列。

本次联动活动在9月3日正式上线以后，《光·遇》在ios榜单中的排名亦得到大幅度的提升，位居总榜第六名，成为本周最瞩目的手游之一。

中国绊爱在诞生之初就被寄予很高的期望，相比初音未来和洛天依这类一代虚拟偶像，中国绊爱作为新世代的虚拟偶像因技术进步拥有了更多元的内容和互动形式因此被众多的00后及Z时代所喜爱，其特色是除了歌曲之外，还有贴合观众的本土化视频表达和虚拟角色的强互动陪伴感使她在诞生不到1年的时间内就斩获了近200万的全网粉丝，扩大了整个绊爱IP在中国的受众圈，粉丝因其接地气的性格称她为“爱哥”，这个奇妙的昵称也发散到了国外，国外粉丝衍生出Ai-bro、ai-ge等灵性翻译。据统计，加上原日本绊爱在日系ACG的影响力，整个绊爱IP在中国的粉丝量级在500万左右。





洛天依之后，国内的虚拟偶像仍然缺乏既拥有年轻世代支持又为大众认知的破圈存在，而中国绊爱在诞生后的一年间除了在B站的二次元群体中活跃成了国内一流“国v”，同时也已经进行了诸多破圈操作，无论是出席Realme真我手机的发布会、成为《唐人街探案3》发布会的特邀嘉宾，还是和“罗森便利店”推出主题店和联动集点活动，甚至热爱传统文化的中国绊爱还曾和上海木偶剧团进行过60周年联动活动，一周年以后对于这位极具潜力的虚拟偶像也将迎来作为知名IP下一步挑战——游戏联动。

游戏联动对于在日本已经和初音一样是顶流偶像的绊爱来说是家常便饭，但对中国绊爱来说光遇是在国内的首次游戏联动尝试，而这个以唯美画风和独特玩法著称的苹果年度最佳游戏加上虚拟偶像——中国绊爱擦出的新花火和讨论热度已经受到了粉丝和玩家们的认同，让人期待他们的化学反应，毕竟可爱是无法让人拒绝的。





本次《光遇》上线的中国绊爱礼包包含最具特色的双辫发型和被称为绊爱本体的“晃悠悠”（粉红色蝴蝶结），外加一身专属斗篷，可爱的形象和游戏内对比图如下：

中国绊爱继承了“想与中国的大家相连”的绊爱终极愿望，终于要在光遇的世界里和光之后裔们建立羁绊啦！传递心火，相绊一生！



