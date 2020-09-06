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你知道吗，国内的这家雕像工作室，名声享誉海内外！

业内 狼小狼 2020年09月06日 13:17

最近，有一款来自中国的雕像在国外火了。



【油管图】


短短十几秒的视频就有三百多万次的播放量，底下的评论更是充满了惊奇、赞叹。



【油管评论图】



【抖音截图】



【微博评论图】


这就是开天工作室最近出厂的DC神奇女侠1：1硅胶半身像，被誉为“雕像圈天花板” 的作品！


 


雕像圈的玩家对这个名字应该不会陌生，开天早在几年前就已经小有名气了，这几年风更正盛，近期的几件作品直让人拍掌叫绝。



【女侠图】



【关羽】



【初号机】


 


开天在2015年成立于中国上海，名字正是取自“盘古开天辟地”的传说，这也正充分展现了他们的雄心与豪情。


令人欣慰的是，他们没让人失望，他们真的做到了。



【五虎拼图】



【DC系列拼图】



动漫系列拼图】


开天的作品题材十分广泛，中国历史人物、欧美影视超级英雄、日本动漫角色等，都有涉猎。用开天三位创始人之一的朱佳麒的话说————“开天不是什么都做，而是什么都能做。”


他们用高超的设计水准+精湛的生产技术将自己所热爱的东西带入到现实中、为粉丝送上高水准的作品。


 


他们还曾经接受过中国青年日报、共青团官微等权威媒体的采访，也和故宫博物院、国家图书馆、李宁等品牌进行过深度合作。



【青年日报图】



【貔貅图】



【子鼠图】


 


或许你在不同的圈子，喜欢不同的东西，但开天总有一款作品适合你的口味。


喜欢萌物神兽？开天有玉玺猫、小貔貅……


喜欢国风？开天有三国五虎……


喜欢日漫角色？开天有龙珠、火影、EVA……


喜欢美人？开天有早安、丽人行……


喜欢美漫英雄？开天有神奇女侠、超人、蝙蝠侠……



【玉玺猫图】



【丽人行图】



【早安图】


 


到目前为止，开天是国内取得授权IP最多的雕像品牌。在SDCC（美国圣地亚哥漫展）上，开天的神奇女侠让DC官方人员都叹为观止。


 


但其实，开天的当家系列，还是三国五虎系列。


开天三位创始人之一，同时也是团队领袖的大鱼曾这样说过：中国的文化不输于世界上任意一个国家，我们自己为什么不做一款中国题材的大型雕像呢？


 


于是，开天工作室的五虎将系列应运而生。


这是开天历时五年打造的系列，从2015年的赵云，到2016年的马超，到2018年的张飞，到2019年的关羽，最后是2020年的黄忠与新版赵云，五虎系列正式完结


￼￼


【骠骑赵云图】


开天五年，以赵云开始，再以新的赵云开启新的起点。


 


新赵云作为开天最新的一款作品，可以说是诚意满满。


不仅还原了他长坂坡单骑救主的场景，更是将婴儿阿斗也做了出来。开天官方还宣布会多赠送玩家一个无盔头雕，原本被头盔遮住的细节都能更好的呈现出来,让玩家有更多的选择与体验。


￼￼￼￼


【赵云细节图】


 


如今，开天正在被越来越多的人所知晓，作为中国品牌，他们希望为中国的文化造像，希望开天今后可以更进一步、做出更多饱含文化底蕴的作品吧！



【LOGO】


 


 


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