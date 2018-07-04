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动画《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术》追加声优公开 「石田彰」等人参演

资讯 菜菜 2018年07月04日 12:53

むらさきゆきや原作、鹤崎贵大负责插画的轻小说《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术（异世界魔王と召唤少女の奴隷魔术）》将于7月13日开始播出，官方日前公开了最新追加声优名单。

动画《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术》追加声优公开 「石田彰」等人参演 资讯 第1张

「埃米尔」将由「置鮎龙太郎」负责配音，「奇拉」由「石田彰」配音，「加尔弗德」由「大塚明夫」配音。

动画《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术》追加声优公开 「石田彰」等人参演 资讯 第2张

坂本拓真，MMORPG“Cross Reverie”之中被其他玩家视为“魔王“的人物。有一天，他竟然以游戏中的身份被召唤至异世界，遇到了两个坚称自己才是“召唤主”的少女。两名少女对拓真施展驯服召唤兽的奴隶法术，却因此启动了拓真的特殊能力“魔术反射”，变成奴隶的人反而是两名少女！这下子拓真可伤脑筋了，他虽然是最强的魔术师，却完全没有沟通能力，最后竟然在自暴自弃的情况下借用游戏中的经典台词。“我很强？那当然，我可是Diablo…众人口中的魔王！”即将震撼全世界的魔王(假的)以绝对强大的力量勇闯异世界的冒险物语，正式登场！


【制作团队】

 监督：村野佑太

 系列构成：笔安一幸

 角色设计：金子志津枝

 总作画监督：西冈夕树

 怪物设计、动作作画监督：宫本雄岐

 色彩设计：大塚奈津子

 美术：草薙

 摄影：旭Production白石Studio

摄影监督：佐藤哲平

 音响製作：HALF H·P STUDIO

音响监督：本山哲

 动画製作：亚细亚堂


【声优】

 迪亚布罗：水中雅章

 雪拉·L·古林伍德：芹泽优

 蕾姆·嘉蕾鄔：和气杏未

 艾莉西亚·克里史黛拉：原由实

 希比：大久保瑠美

 艾德尔卡特：加藤英美里

 库尔姆：种崎敦美

 赛勒丝汀娜·波特莱尔：千本木彩花

 小美：森岛优花

 埃米尔：置鯰龙太郎

 奇拉：石田彰

 加尔弗德：大塚明夫


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