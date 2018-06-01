王宗贤加盟动画电影《风来风去》音乐创作签约仪式今在杭州举行









6月1日下午，明朗影视在杭州隆重举行“王宗贤加盟动画电影《风来风去》音乐创作签约仪式暨媒体见面会”，导演张国超、编剧黄竞天等主创人员悉数到场。

王宗贤（Nathan Wang），好莱坞著名音乐大师，艾美奖最佳音乐大奖获得者，被誉为亚洲之光、中华之色。曾为成龙的《红番区》、《警察故事4：简单任务》、《白金龙》、《我是谁》和《神话》等在内的多部作品谱写了配乐；与好莱坞超级名导史蒂芬·斯皮尔伯格监制的三部二战记录片《消失的1945 》、《和平的代价》和《柏林迷路的孩子》。其中，王宗贤（Nathan Wang）与奥斯卡最佳原创音乐奖和格莱美最佳电影配乐专辑奖获得者、当今好莱坞电影配乐掌门人汉斯·季默合作的《The Last Days》获得第71届奥斯卡最佳纪录片奖。

在加盟签约仪式暨媒体见面会上，王宗贤向台下嘉宾和粉丝分享了多年来的艺术创作经历，表达了对杭州这座美丽城市的喜爱，并非常期待为动画电影《风来风去》创作走向世界的动人乐曲。

据悉，此次加盟动画电影《风来风去》团队，王宗贤领衔出任全片音乐制作人，并承担主题曲、插曲及背景音乐的制作。

动画电影《风来风去》是由明朗影视出品的一部合家欢动画电影，汇集国际一线创作团队，历时两年精心打造，讲述了一只蓝色小恐龙阿风在森林中的冒险故事，影片将于2018年下半年全球上映。



