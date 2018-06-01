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白泉社杂志《Young Animal岚》完结

资讯 musquall 2018年06月01日 11:36

      今日出版的白泉社杂志《Young Animal岚》今年第7期宣布，这一期杂志是杂志的最后一期。

白泉社杂志《Young Animal岚》完结 资讯 第1张

白泉社杂志《Young Animal岚》完结 资讯 第2张


      这一期杂志《Young Animal岚》也公布了连载漫画移籍信息。原田重光原作、松本救助作画的《魔女は三百路（みおじ）から》，本田優貴的《ただ離婚してないだけ》，銀翼のぞみ原作、東雲太郎漫画的《Sランクモンスターの<ベヒーモス>だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士（ペット）として暮らしてます》，酉川宇宙的《まりこさんの恍惚ごはん》，カクイシシュンスケ的《柔のミケランジェロ》，上田信舟的《えびがわ町の妖怪カフェ》将会移籍至《Young Animal》今年第14期（7月13日出版）继续连载。原田重光原作、大箕すず作画的《実況!!泉くんの恋模様》将会在《Young Animal》今年第15期（7月27日出版）刊登最終回。いのうえ空的《マイぼーる！》会移籍至漫画APP“マンガPark”继续连载，技来静也的《拳奴死闘伝セスタス》移籍的杂志将会在以后的YA杂志上公布。

      杂志《Young Animal岚》于2000年创刊，是每月第一个周五出版的月刊青年向漫画杂志。其连载过的作品包括雨兰的《天真无邪的乐园》，原田重光原作、松本救助作画的《我的痴女前妻》等作品。

      白泉社将在今年年底出版一本新杂志《Young Animal Resistance（暂）》的杂志。这本杂志将带有YA的基因，是一本关注于“战斗”的青年漫画杂志。今年9月，白泉社也会推出一本成年向的电子杂志《后宫（日语：ハレム）》。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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