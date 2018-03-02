《银河英雄传说 Die Neue These》公开追加声优名单 「畠中祐」、「小野友树」参演

田中芳树原作的科幻小说《银河英雄传说》即将由Production I.G推出新动画《银河英雄传说 Die Neue These》已经播出，官方日前公开了最新追加声优名单。

维利伯·尤希姆·冯·梅尔卡兹将由「石塚运昇」配音，拉欧由畠中祐

配音，约翰·罗贝尔·拉普则由小野有树配音。





《银河英雄传说》设定在人类生活圈扩展到全银河系的未来世界。由于财富带来糜烂，人们逐渐对政治失去信心，渐渐疏於履行民主之义务，野心家趁机夺权、重新建力专制体制「银河帝国」。不满此制度的人民开始逃亡，并组成自由行星同盟与之对抗，至此两国互相争斗长达150多年，加上位於其中的强大经济体「独立城邦国家费沙自治领」，及背后黑暗宗教势力「地球教」。在宇宙历796年1月「亚斯提会战」终于爆发，「莱因哈特」和「杨威利」首次交锋，银河历史即将翻过全新一页……





【制作团队】

监督：多田俊介

助监督：森山悠二郎

系列构成：高木登

角色设计：菊地洋子、寺冈岩、津岛桂

总作画监督：后藤隆幸

动画製作：Production I.G

监修：Wright Staff

企划协力：Kitty Entertainment

製作协力：德间书店

製作协力：DMM pictures

製作：松竹、Production I.G





【声优】

莱因哈特·冯·罗严克拉姆：宫野真守

杨威利：铃村健一

齐格飞·吉尔菲艾斯：梅原裕一郎

尤里安·敏兹：梶裕贵

巴尔·冯·奥贝斯坦：諏访部顺一

渥佛根·米达麦亚：小野大辅

奥斯卡·冯·罗严塔尔：中村悠一

亚列克斯·卡介伦：川岛得爱

华尔特·冯·先寇布：三木真一郎

维利伯·尤希姆·冯·梅尔卡兹：石塚运升

史塔汀：水内清光

佛格：藤原贵弘

艾尔拉赫：楠见尚己

艾伯特·冯·法伦海特：竹内良太

派特：福松进纱

培特雷：目黑光祐

摩尔：樱井透

拉欧：畠中祐

约翰·罗贝尔·拉普：小野友树

旁白：下山吉光



