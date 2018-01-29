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MARUI GROUP举办动画商业声优甄选会

资讯 musquall 2018年01月29日 12:31

      日本零售公司MARUI GROUP正在联合直播平台SHOWROOM举办动画商业声优甄选会。获胜者将会为活动的动画广告录音，并且也能参与未来的动画制作。

MARUI GROUP举办动画商业声优甄选会 资讯

      活动的申请日期是1月19日至2月4日，活动的举办日期是1月26日至2月4日。申请者必须在活动开始后分发的SHOWROOM房间号来展示他们的台词功底。参与者将表演MARUI GROUP网络动画《猫咪给大家带来的幸福》。

      最终排名前三的参与者将会自动晋级最终选拔。获得第4至第8的参与者中的两位将会获得评委特别奖，他们也会进入最终选拔。活动鼓励参与者积极在推特上转发，高人气选手将更有机会获胜。所有的参与者都会获得《猫咪给大家带来的幸福》的虚拟形象。

      最后获得大奖的参与者将会在2月12日街道通知。他们将会在2月中旬到东京去录音。他们参与录制的广告计划在3月播出。不过工作人员并不保证他们的录音会出现在最终的播出版中。

      2017年夏天，MARUI GROUP首次参与了动画制作。他们投资了动画《笨女孩》和《徒然喜欢你》。之前他们也投资过《青空吶喊》和《银魂》的真人电影


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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