TV动画《少女☆歌剧 Revue Starlight》今夏开播





TV动画《少女☆歌剧 Revue Starlight》将于今年夏天开播，动画新视觉图和特报映像公开。

《少女☆歌剧 Revue Starlight》（日语：少女☆歌剧 レヴュー・スタァライト）是Bushiroad和Nelke Planning共同企划的跨媒体作品，并有音乐剧、动画等衍生作品。舞台剧「『少女☆歌剧 Revue Starlight -The LIVE-』#1 revival」1月6日至1月8日在东京・AiiA 2.5 Theater Tokyo上演，在舞台剧的千秋乐公演上宣布了动画版将由舞台剧的演员继续出任声优。

剧情简介

“Starlight”——那是受到全世界热爱的歌与舞的“Revue”（大众娱乐表演）。

为这个舞台着迷的华恋与光，在她们小的时候定下了约定。

“总有一天一定——两个人一起站上那个舞台！”

时光流逝，牢记约定每日修习课程的爱城华恋，16岁。

转学到她的学校的人，是幼时分别的神乐光。

以重逢为契机而转动的命运。

揭开帷幕的，不可思议的选拔活动。

“想要成为Top Star吗？”

合格者将得到的是，独占光辉的Top Star的宝座。

而能够得到它的是，在上演于舞台的混战——“Revue”当中胜出的唯一一人。

华恋与光，以及被选中的“舞台少女”们，赌上自己的梦想参加了谜之Revue。

迸发的梦想。燃烧的热情。不能退让的梦想。

“即使要同那个女孩交战——！”

喜剧与悲剧交错的“Revue Starlight”——于此开演！

SATFF

监督：古川知宏

系列构成：樋口达人

角色设计：齐田博之

动画制作：KINEMA CITRUS

CAST

爱城华恋：小山百代

神乐光：三森铃子

天堂真矢：富田麻帆

星见纯那：佐藤日向

露崎真昼：岩田阳葵

大场奈奈：小泉萌香

西条克洛迪娜：相羽爱奈

石动双叶：生田辉

花柳香子：伊藤彩沙

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