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《铳梦》好莱坞版《Alita：Battle Angel》今年夏季上映 卡梅隆担任制片&编剧

资讯 十月轻舞 2018年01月09日 08:23
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　　日本漫画家木城雪户的代表作《铳梦》改编的电影《Alita：Battle Angel》将于今年夏季上映。

《铳梦》好莱坞版《Alita：Battle Angel》今年夏季上映 卡梅隆担任制片&编剧 资讯 第1张

　　《铳梦》于1991年在《Business Jump》上开始连载。讲述26世纪，生化改造人gally的战斗与自我超越的故事漫画。第一部为《铳梦gunnm》，第二部为《铳梦last order》，第三部为《铳梦：火星战记》（《Gunnm Mars Chronicle》）。《铳梦：火星战记》目前正在《Evening》杂志连载中，单行本5卷发售。

　　本作由传奇导演詹姆斯·卡梅隆担任制片和编剧，著名动作导演罗伯特·罗德里格兹执导，罗莎·萨拉扎尔、克里斯托弗·瓦尔兹、马赫莎拉哈什巴兹·阿里、艾莎·冈萨雷斯和艾德·斯克林等主演。

《铳梦》好莱坞版《Alita：Battle Angel》今年夏季上映 卡梅隆担任制片&编剧 资讯 第2张

　　《铳梦》故事设定在26世纪，那时科技已经可以重塑人类的大部分器官，不少人都换上了机械的身体。主人公艾德某天在垃圾堆里找到一个少女的机械残躯。艾德把她救活并将其命名为阿丽塔，但她已失去了以前的记忆。在一次偶然的机会下，艾德发现阿丽塔原来有着超强的战斗力，注定了她的使命就是要不停的战斗……

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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