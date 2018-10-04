Hi, 请登录

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！

业内 狼小狼 2018年10月04日 21:42
标签：   

上海绿岸网络独家代理发行，日本《智龙迷城》开发商GungHo出品的纯正二次元手游匠心大作《神圣之门》即将正式登录中国。而《神圣之门》的中国首次亮相——国庆期间同时在国内的两大超级漫展中闪亮登场，分别是广州【第11届中国国际漫画动漫游戏展（CICF EXPO）】与上海【03RD酷狗蘑菇·萤火虫动漫音乐嘉年华】，那么，《神圣之门》在中国最顶级的两大漫展中又有何惊人表现呢？现在，就给大家带来近日《神圣之门》在两大漫展中的开“门”盛况！

视听福利超豪华盛宴！神圣之“门”广州、上海同步开启！

《神圣之门》首次在中国亮相，官方自然要做到诚意十足，不但同时在广州、上海两地漫展中举办盛大的开“门”仪式，并且邀请了日方开发商GungHo嘉宾代表亲临现场、国内明星COS团队“杭州304社团”领衔，合计多达18名COSER、知名“二次元乐队”等专业演职人员来到现场强势助阵，为两地参展玩家带来一场耳目一新、激情四射、福利不断的豪华盛宴！官方也同样准备了缤纷多彩的活动节目以及各种丰厚的周边奖励回馈给两地参展玩家。同时举办的开“门”仪式、免费派送的豪华福利、异常精彩的舞台活动令《神圣之门》的两地展台四周始终处于“人满为患”、“门庭若市”的繁荣盛况！

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第1张

日本开发商GungHo公司嘉宾代表“玄叶 俊雄”先生亲临上海现场致辞

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第2张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第3张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第4张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第5张

顶级cos社团“杭州304”现场助阵

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第6张

海量经典动漫角色齐聚【神圣之门】

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第7张

激情四射的乐队表演令全场观众热血沸腾

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第8张

精彩的COS表演吸引了玩家驻足围观

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第9张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第10张

两地漫展现场盛况

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第11张

精彩的游戏环节甚至吸引了外国观众与小朋友

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第12张

玩家踊跃领取周边

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第13张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第14张

国庆漫展速报《神圣之门》登陆上海萤火虫、广州CICF！ 业内 第15张

海量周边福袋全程免费大派送

《神圣之门》广州、上海两地漫展的速报就先为各位介绍到这里，想要看顶级COS表演的舞台秀吗？想要免费领取这些个精美周边吗？想要和漂亮小姐姐们一起亲密互动吗？心动不如行动，目前两大漫展还都在如火如荼的进行中，更多精彩还在继续，赶紧一起去漫展吧！

广州CICF：广州保利世贸博物馆 10月1日至10月5日 Q01展台

上海萤火虫：上海新国际博览中心 10月2日至10月4日 A28展台

独创手速+策略的Panel RPG玩法，超过2000张原创卡牌，百万字史诗剧情，海量热门联动！日本大厂GunghHo 出品二次元手游匠心大作《神圣之门》即将正式降临国服，即刻扫描二维码并关注《神圣之门》官方微信微博，抢先了解更多相关信息！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论