《你好世界》定档6月11日 豆瓣高口碑爱情奇幻力作震撼来袭

由伊藤智彦导演，野崎惑编剧，武井克弘企划制片，堀口悠纪子担任角色设计，北村匠海、松坂桃李、滨边美波、子安武人、钉宫理惠等配音的，日本爱情奇幻动画电影《你好世界》（《HELLO WORLD》），今日正式宣布将于6月11日全国上映。自日本上映后，《你好世界》就吸引着国内诸多影迷的关注，确认引进的消息一经发布也即刻登上微博热搜，热度居高不下，7.3的豆瓣高分同时也印证着影片本身不俗的高品质。

定档海报预告齐曝光，强悍输出高设定奇幻之作

电影《你好世界》今日同步释出定档海报及定档预告。海报中，白云镶嵌蔚蓝色天空，太阳光线映射迷离光晕，坚书直实和一行瑠璃漫步京都鸭川三角洲河畔执手回眸，经典日式动漫画风与校园青春初恋气息扑面而来，而上方颠倒着的城市侧影又预示着什么深不可测的寓意呢？

从预告中我们可以更清晰地感知到影片的故事内容。在京都居住的内向男高中生坚书直实突然遇上了十年后的自己。未来的直实告诉他，自己不久便会与一行瑠璃相爱，可是之后的烟花大会她会因一场事故意外离世。为拯救所爱之人，他们卷入这场现实与虚拟交织的记忆世界，在时空穿梭的隧道中奋不顾身、热血前行。

如果你将这部电影单纯地理解为是爱情电影就大错特错了。在校园纯恋内核下更让人震撼的是高概念设定的世界观。当你所认为的现实世界全部都是数据，当你第一次做出选择坚定的人忽然消失，当你生活的世界开始被一点点删除，你该如何找回失去的一切？看完这部电影，相信你会有所答案。

豪华班底声优齐助阵，强势助力高口碑品质力作

比校园纯恋、高感设定更令人期待的还有电影的强大幕后班底。作为资深漫迷，你或许对伊藤智彦的名字感到陌生，但你一定听过或看过《刀剑神域》这部经典系列之作。由他执导的电影《刀剑神域：序列之争》不仅最快更新深夜档剧场版动画票房记录，43亿日元的全球总票房也突破了日本深夜档动画剧场版的最高记录，成为日本次世代动画领军人物；而电影最初的“发起者”，也是企划兼制片的武井克弘，就是曾担任日本现象级动画《你的名字。》的制作人，超5亿的国内票房至今仍是日本电影在中国的票房天花板；另外，电影还请来了著名“京都脸”设计者堀口悠纪子为人物角色保驾护航，因负责设计《幸运☆星》的角色人物而知名的她也是很多漫迷心中的青春记忆。

除此之外，电影的声优阵容同样吸睛。值得一提的是，为最大程度匹配角色形象，电影没有选用专业声优配音主要角色，更多启用的是年轻演员。如，日本新生代演员北村匠海和滨边美波，在继《念念手纪》后再度合作，分别为青年坚书直实和一行瑠璃配音，上演末世校园纯恋；而成年坚书直实则由去年刚刚凭借《新闻记者》拿下日本电影学院奖影帝称号的松坂桃李配音。除此之外，影片还请来了子安武人（《新机动战记高达W》积古斯、《银魂》高杉晋助）、钉宫理惠（《钢之炼金术师》阿尔冯斯·艾尔利克、《银魂》神乐）等深受广大漫迷追捧的专业声优的加盟，为影片保驾护航。

电影《你好世界》（《HELLO WORLD》）由伊藤智彦导演，野崎惑编剧，武井克弘企划制片，堀口悠纪子担任角色设计，北村匠海、松坂桃李、滨边美波、子安武人、钉宫理惠等配音，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，即将于6月11日全国上映。