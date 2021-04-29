Hi, 请登录

《你好世界》定档6月11日 豆瓣高口碑爱情奇幻力作震撼来袭

业内 狼小狼 2021年04月29日 11:28

 

由伊藤智彦导演，野崎惑编剧，武井克弘企划制片，堀口悠纪子担任角色设计，北村匠海、松坂桃李、滨边美波、子安武人、钉宫理惠等配音的，日本爱情奇幻动画电影《你好世界》（《HELLO WORLD》），今日正式宣布将于6月11日全国上映。自日本上映后，《你好世界》就吸引着国内诸多影迷的关注，确认引进的消息一经发布也即刻登上微博热搜，热度居高不下，7.3的豆瓣高分同时也印证着影片本身不俗的高品质。

《你好世界》定档6月11日 豆瓣高口碑爱情奇幻力作震撼来袭 业内

定档海报预告齐曝光，强悍输出高设定奇幻之作

 

电影《你好世界》今日同步释出定档海报及定档预告。海报中，白云镶嵌蔚蓝色天空，太阳光线映射迷离光晕，坚书直实和一行瑠璃漫步京都鸭川三角洲河畔执手回眸，经典日式动漫画风与校园青春初恋气息扑面而来，而上方颠倒着的城市侧影又预示着什么深不可测的寓意呢？

 

从预告中我们可以更清晰地感知到影片的故事内容。在京都居住的内向男高中生坚书直实突然遇上了十年后的自己。未来的直实告诉他，自己不久便会与一行瑠璃相爱，可是之后的烟花大会她会因一场事故意外离世。为拯救所爱之人，他们卷入这场现实与虚拟交织的记忆世界，在时空穿梭的隧道中奋不顾身、热血前行。

 

如果你将这部电影单纯地理解为是爱情电影就大错特错了。在校园纯恋内核下更让人震撼的是高概念设定的世界观。当你所认为的现实世界全部都是数据，当你第一次做出选择坚定的人忽然消失，当你生活的世界开始被一点点删除，你该如何找回失去的一切？看完这部电影，相信你会有所答案。

 

豪华班底声优齐助阵，强势助力高口碑品质力作

 

比校园纯恋、高感设定更令人期待的还有电影的强大幕后班底。作为资深漫迷，你或许对伊藤智彦的名字感到陌生，但你一定听过或看过《刀剑神域》这部经典系列之作。由他执导的电影《刀剑神域：序列之争》不仅最快更新深夜档剧场版动画票房记录，43亿日元的全球总票房也突破了日本深夜档动画剧场版的最高记录，成为日本次世代动画领军人物；而电影最初的“发起者”，也是企划兼制片的武井克弘，就是曾担任日本现象级动画《你的名字。》的制作人，超5亿的国内票房至今仍是日本电影在中国的票房天花板；另外，电影还请来了著名“京都脸”设计者堀口悠纪子为人物角色保驾护航，因负责设计《幸运☆星》的角色人物而知名的她也是很多漫迷心中的青春记忆。

 

除此之外，电影的声优阵容同样吸睛。值得一提的是，为最大程度匹配角色形象，电影没有选用专业声优配音主要角色，更多启用的是年轻演员。如，日本新生代演员北村匠海和滨边美波，在继《念念手纪》后再度合作，分别为青年坚书直实和一行瑠璃配音，上演末世校园纯恋；而成年坚书直实则由去年刚刚凭借《新闻记者》拿下日本电影学院奖影帝称号的松坂桃李配音。除此之外，影片还请来了子安武人（《新机动战记高达W》积古斯、《银魂》高杉晋助）、钉宫理惠（《钢之炼金术师》阿尔冯斯·艾尔利克、《银魂》神乐）等深受广大漫迷追捧的专业声优的加盟，为影片保驾护航。

 

电影《你好世界》（《HELLO WORLD》）由伊藤智彦导演，野崎惑编剧，武井克弘企划制片，堀口悠纪子担任角色设计，北村匠海、松坂桃李、滨边美波、子安武人、钉宫理惠等配音，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制，即将于6月11日全国上映。

相关推荐

《刺客伍六七》官方漫画

为了回馈粉丝，该套漫画还和言几又书店联动，发起了全国伍六七打卡活动，在1月5日到1月11日活动期间，到全国指定的11家书店与伍六七立牌合影留念，并带话题发布微博，而被主办方选中的创意照片，有机会在1月16日广州新书发布会的现场，通过大屏幕被主创和现场读者看到。

《伍六七》第一季官方漫画上市 何小疯将携新书来广州签售
  • 《偶像梦幻祭2》x ZOO咖啡，全国主题店火热进行中

    《偶像梦幻祭2》x ZOO咖啡，全国主题店火热进行中
  • 斗地主比赛是电子竞技吗？
    斗地主比赛是电子竞技吗？
  • 《航海王热血航线》iOS预约启动，来和梅丽号一起冒险
    《航海王热血航线》iOS预约启动，来和梅丽号一起冒险

    • 评论

    取消

    • 昵称 (必填)
    • 邮箱
    • 网址

    关于梦域动漫网

      梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

      版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
    梦域动漫网
    关注我们
    微博 微信
    微信号
         feed
    评论