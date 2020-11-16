2020年金海豚游戏开发大赛 获奖名单正式公布！





厦门动漫游戏产业始兴于上世纪90年代中期，近年来，厦门一直将动漫游戏产业作为先导性和战略性支柱产业，不断强化政策扶持力度、完善基础配套建设、优化人才培养机制，推动产业快速发展，成功打造出具有鲜明特色和较强竞争力的厦门品牌，动漫游戏产业已成为我市最具活力的产业之一。在经过高速成长后，我们和国内其他同行伙伴一样，迎来了监管趋严，竞争激烈的趋势性变化，为在市场中寻找新的机遇，挖掘创新型游戏作品，培养优秀游戏开发团队，势在必行。为此，我们特举办金海豚游戏开发大赛，旨在发现国内外创新型游戏作品和优秀游戏开发团队，打通人才与行业顶级资源的对接通道，为优秀游戏团队的专业化及创新游戏产品的市场化进程提供支持与帮助。





本次大赛共设立五大奖项，合计奖金人民币44万元。此外在上海益世界信息技术集团有限公司的大力支持下还设立了一个特别奖项“益世界闪耀新星奖”。大赛自8月开放报名以来，共收到117部作品，其中来自港、台、日的境外作品49部。

值得一提是本次大赛中获得海峡之星游戏奖的台湾作品《VuVu》，VuVu是台湾原住民语言，意思是祖先的灵魂。该游戏是一款基于特有种野生动物为主的探究式生物数字游戏教具，透过游戏模拟情景的方式达到在科学课程中有效的融入探究式学习，利用从「学习既有知识」为主的学习方式，转为强调实作寻求解答「创造知识」的体验学习，不仅能提升学习能量、学习动机与互动性也能更加多元。





11月13日，15部获奖作品在厦门集美湖豪生大酒店多功能厅进行现场路演，现将获奖名单公布如下：

奖项 作品名称 公司/获奖人 最佳游戏金奖 彼岸晴空 厦门数魔科技有限公司 最佳游戏银奖 深渊回响 纸团游戏 最佳游戏铜奖 METBoy REBUILD GAMES 最佳游戏美术 律动猫咪：启程 尹皓天、马绮雯、黄子芸、温浩 最佳游戏美术 桃源记 厦门二维塔网络科技有限公司 最佳游戏美术 求神 吴耿豪、何艺洁、蒋承呈、张昊、 董家键 最佳游戏程序 Close 何乾工作室 最佳游戏程序 魔王のダンジョン 藤枝卓也 最佳游戏程序 疯狂之门 厦门乐禧科技有限公司 最佳游戏方案 クマムシさん惑星-宇宙最強ゆるキャラ伝説 Ars Edutainment 最佳游戏方案 filmechanism RYOCHAN COMPANY 最佳游戏方案 虚数空间 一忆一（厦门）网络科技有限公司 海峡之星游戏奖 VuVu Zuru Studio 海峡之星游戏奖 Birdbel 林梦欣、卓晗、唐嘉禧、马文婷、陆前程 海峡之星游戏奖 绝招 好武功 幻魔寺游戏工作室 益世界闪耀新星奖 桃源记 厦门二维塔网络科技有限公司



