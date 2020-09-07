吉林动画学院电影学院院长宋江波导演新片《最后一颗手榴弹》主创亮相第十五届长春电影节

9月5日，第十五届中国长春电影节在长春净月潭国家森林拉开序幕。吉林吉动禹硕影视传媒股份有限公司出品、吉林动画学院电影学院院长宋江波执导、吉动禹硕影视传媒股份有限公司签约艺人梁辉参演的电影《最后一颗手榴弹》主创亮相本届电影节。

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际，《最后一颗手榴弹》作为献礼电影，独特的题材意义获得各界高度关注。影片以“抗战”为红色主旋律，讲述了一段关于东北抗联在黑土地上抵御侵略者的英雄史诗，展现了大量的抗战元素和东北风俗人情。精细打磨的剧本创作、有血有肉的铁血英雄塑造，从导演到演员的所有主创人员都对《最后一颗手榴弹》的创作怀揣着一颗敬仰之心。

吉林动画学院电影学院院长、《最后一颗手榴弹》导演宋江波表示，他对青年演员的表现报以期待，希望能够激发他们的潜力。此次主要选用青年演员，演员是否适合影片需要呈现的人物形象，且对英雄以及抗联战士的敬畏之心，是主创团队选角的重要标准。吉动禹硕影视传媒旗下艺人梁辉作为新生代艺人，对于能够参演《最后一颗手榴弹》，也表达了自己的信心和决心，他说：“能够参演这部戏，对我既是机遇也是挑战，十分感谢导演给予的机会，希望各位观众朋友们可以通过《最后一颗手榴弹》重新认识一个不一样的梁辉。”

当谈到制作这部电影的情怀和初衷时，宋江波导演表示，铭记历史，铭记英雄，对今天的我们尤为重要。《最后一颗手榴弹》是抗战历史的一个缩影，更是对东北抗联文化的致敬与传承。吉林动画学院师生共同参与到影片的创作当中，能够给为学校实践教学提供强大的支撑，同时也是吉林动画学院的一次爱国主义实践教育。作为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年的献礼之作，《最后一颗手榴弹》将于今年开机，届时将为中国电影市场注入新的形式和活力，也将为爱国主义教育贡献一臂之力！



