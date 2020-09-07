Hi, 请登录

吉林动画学院电影学院院长宋江波导演新片《最后一颗手榴弹》主创亮相第十五届长春电影节

资讯 狼小狼 2020年09月07日 17:42

9月5日，第十五届中国长春电影节在长春净月潭国家森林拉开序幕。吉林吉动禹硕影视传媒股份有限公司出品、吉林动画学院电影学院院长宋江波执导、吉动禹硕影视传媒股份有限公司签约艺人梁辉参演的电影《最后一颗手榴弹》主创亮相本届电影节。

吉林动画学院电影学院院长宋江波导演新片《最后一颗手榴弹》主创亮相第十五届长春电影节 资讯 第1张

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年之际，《最后一颗手榴弹》作为献礼电影，独特的题材意义获得各界高度关注。影片以“抗战”为红色主旋律，讲述了一段关于东北抗联在黑土地上抵御侵略者的英雄史诗，展现了大量的抗战元素和东北风俗人情。精细打磨的剧本创作、有血有肉的铁血英雄塑造，从导演到演员的所有主创人员都对《最后一颗手榴弹》的创作怀揣着一颗敬仰之心。

吉林动画学院电影学院院长宋江波导演新片《最后一颗手榴弹》主创亮相第十五届长春电影节 资讯 第2张

吉林动画学院电影学院院长、《最后一颗手榴弹》导演宋江波表示，他对青年演员的表现报以期待，希望能够激发他们的潜力。此次主要选用青年演员，演员是否适合影片需要呈现的人物形象，且对英雄以及抗联战士的敬畏之心，是主创团队选角的重要标准。吉动禹硕影视传媒旗下艺人梁辉作为新生代艺人，对于能够参演《最后一颗手榴弹》，也表达了自己的信心和决心，他说：“能够参演这部戏，对我既是机遇也是挑战，十分感谢导演给予的机会，希望各位观众朋友们可以通过《最后一颗手榴弹》重新认识一个不一样的梁辉。”

吉林动画学院电影学院院长宋江波导演新片《最后一颗手榴弹》主创亮相第十五届长春电影节 资讯 第3张

当谈到制作这部电影的情怀和初衷时，宋江波导演表示，铭记历史，铭记英雄，对今天的我们尤为重要。《最后一颗手榴弹》是抗战历史的一个缩影，更是对东北抗联文化的致敬与传承。吉林动画学院师生共同参与到影片的创作当中，能够给为学校实践教学提供强大的支撑，同时也是吉林动画学院的一次爱国主义实践教育。作为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年的献礼之作，《最后一颗手榴弹》将于今年开机，届时将为中国电影市场注入新的形式和活力，也将为爱国主义教育贡献一臂之力！


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论