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日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！

业内 狼小狼 2020年09月10日 16:28

如果最近你发现身边总有人对着手机念念有词,时而rap一段,时而又转换成萝莉音,时而又切换傲娇模式,无需惊讶,因为TA很可能只是在参加全网最热盛事之一——LALALACOCO首届全国声优大赛!

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第1张

LALALACOCO声优大赛火热开赛中

Hello Kitty的“妹妹”LALALACOCO,继其动画片在B站掀引热潮之后,持续加码热力,联合喜马拉雅APP带来趣味纷呈的声优大赛。你只需要进入喜马拉雅APP—搜索“趣配音”—点击“亲子儿童”,选择喜欢的片段配音上传即可(关注新浪微博:LALALACOCOCN或抖音:LALALACOCO可了解大赛详情)。简单低门槛的配音玩法,激发网友超高关注度和参与度,目前大赛已收获投稿作品八九千件,数量持续攀升中。

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第2张

LALALACOCO声优大赛火热开赛中

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第3张

LALALACOCO声优大赛奖项福利

本次大赛中,有LALALACOCO多个角色名场面片段供参赛者选择发挥,不仅有动画第一季的热门片段复刻,还有第二季的精彩情节路透:你可以成为时尚教主LALALACOCO,打开隐藏的时尚眼镜库;亦可以变身可爱普奇,rap一段“奶茶颂”;还可以化身时尚萌新露莉,焦急请教COCO色彩搭配诀窍......总有一个角色片段能充分炸裂你的声音演技。

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第4张

LALALACOCO声优大赛名场面演绎

声优大赛开赛以来,网友们热情高涨,打造不少精彩作品,有的“神还原”COCO的萌甜声线;有的复刻普奇的烫嘴rap,热情劲头直追原声;有的还“夹带私活”,为傲娇的罗莎贡献方言版演绎......想亲自感受更多有趣的作品,赶紧前去大赛专区围观吧!

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第5张

LALALACOCO声优大赛输出精彩作品

当然,你的参与也是必不可少的!参加LALALACOCO声优大赛,人气TOP不仅能获得万元现金大奖,还将解锁动画第二季的全新角色配音资格,真正实现声优出道梦!而其他参赛者,也能获得不同等级的丰富奖品福利,包括LALALACOCO限量礼包、喜马拉雅会员福利等

同时,时尚教主COCO也与潮流眼镜品牌eGG进行合作,即日起至2020年10月31日期间,凡到广东省内任意一家eGG门店,出示此电子优惠券,即可享受全场商品立减50元优惠。

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第6张

(长按图片可保存优惠券,活动解析权归宝视(广东)视光眼镜有限公司所有。)

人人都可以成为可爱“时尚精”,是贯穿LALALACOCO动画的元气理念,而鼓励“人人皆声优”的首届声优大赛,同样也将LALALACOCO的元气力量体现得淋漓尽致。

参与流程:

登录喜马拉雅APP—搜索“趣配音”—点击“亲子儿童”,选择动画片段进行配音,提交作品,可获得转盘抽奖机会。

二.大赛节点

(1)作品征集:2020年8月28日-2020年9月18日

(2)作品投票截止:2020年9月21日

(3)作品评选:2020年9月 22日-2020年9月23日

(4)结果公布:2020年9月 24日

(5)获奖信息通知:2020年9月 25日-2020年9月30日

(6)线下颁奖典礼:2020年10月1日

(7)奖品派送:2020年10月1日-2020年10月31日

三.奖项设置

一等奖1名,(人气点赞总榜第1名)现金10000元;获得《LALALACOCO》第二季角色配音资格;喜马拉雅会员年卡;喜点卡500元。

二等奖2名,(人气点赞总榜第2名-第3名)现金5000元;LALALACOCO限量礼包7件套;喜马拉雅会员季卡;喜点卡200元。

三等奖3名,(人气点赞总榜第4名-第6名)现金2500元;LALALACOCO限量礼包7件套;喜马拉雅会员月卡;喜点卡50元。

参与奖:只要提交作品参赛均可参与转盘抽奖,并获得LALALACOCO限量版笔记本或限量版果汁杯一个。

赶紧参加声优大赛,加入LALALACOCO创造的元气联盟,一展你的超凡声音演技和创意脑洞吧!

公号的阅读原文放比赛链接:https://m.ximalaya.com/marketing/activity2/87705317959/

(以下是参赛链接的二维码,公号版本稿件和网络新闻稿件均可放)

日揽千余作品 LALALACOCO声优大赛火热开秀中！ 业内 第7张

(扫我参赛)

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