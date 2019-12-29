桑原由气、内田真礼加盟动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》

TV版动画《Infinite Dendrogram-无尽连锁-》公布追加声优。堕天骑士“茱莉叶”由桑原由气配音、大海贼“切尔西”由内田真礼配音。

《Infinite Dendrogram-无尽连锁-（日语：＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-）》是日本作家海道左近原作、タイキ插画的轻小说。轻小说也曾被改编成漫画。漫画由今井神作画，在HobbyJapan的漫画网站“漫画Fire”上连载。

故事简介

〈无限〉的冒险现在开始——

能够依据各个玩家的行动丶个性与玩法独自进化其能力的系统〈创胎〉，

以及栩栩如生丶生存于游戏世界的众多NPC〈堤安〉。

具备这两样梦幻系统的潜入型VRMMO〈Infinite Dendrogram〉，

瞬间化为潮流席卷全世界，让许多玩家乐在其中。

考完大学联考丶来到东京独居的青年——椋鸟玲二，

也为了纪念大考结束，首次启动哥哥之前推荐的游戏〈Infinite Dendrogram〉——

角色配音

玲·斯特林：齐藤壮马

涅墨西斯：大野柚布子

修·斯特林：日野聪

路克·福尔摩斯：小市真琴

巴比伦：高田忧希

雨果·雷赛布：村濑步

赛珂：小仓唯

玛丽·阿德勒：日笠阳子

莉莉安娜·葛兰多利亚：悠木碧

米莉安妮·葛兰多利亚：春濑夏美

柴郡：井泽诗织

费加洛：铃村健一

迅羽：东山奈央

茱莉叶：桑原由气

切尔西：内田真礼

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