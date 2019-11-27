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舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布

资讯 十月轻舞 2019年11月27日 21:11

　　根据TV动画《佐贺偶像是传奇》改编的舞台剧《佐贺偶像是传奇 Stage de ドーン！》主要卡司主视觉图公开。

 舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布 资讯 第1张

　　舞台剧《佐贺偶像是传奇 Stage de ドーン！》将于2020年3月11日至14日在东京・草月ホール上演，本西彩希帆、铃木友梨耶、松冈里英等参演本作。主视觉图中偶像七人组合全员登场。

舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布 资讯 第2张

　　《ZOMBIE LAND SAGA》是MAPPA、avex pictures、Cygames共同制作的原创电视动画，于2017年7月6日在美国的AnimeExpo 2018上宣布了该企划。动画于2018年10月4日起每周四在AbemaTV和AT-X首播。中国大陆由AcFun独家发布，全12话。

舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布 资讯 第3张

CAST

　　源樱：本西彩希帆

　　二階堂咲：铃木友梨耶

　　水野爱：松冈里英

　　绀野纯子：北原侑奈

　　夕雾：坂本澪香

　　星川莉莉：高梨莉

　　山田多惠：森田亚沙美

　　巽幸太郎：大桥典之

舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布 资讯 第4张

故事简介

　　一如往常的早晨。一如往常的音乐。一如往常的自己。

　　7名少女的安宁，突然崩溃。 

　　因蠢动的死者——丧尸而崩溃…… 

　　不容分说地踏入的世界，那里是“最好×最坏的丧尸世界”少女们的愿望，只有一个。 

　　“我们，想要活下去。” 

　　这是一个少女们引发奇迹的故事。

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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