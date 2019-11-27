舞台剧《佐贺偶像是传奇》卡司＆主视觉图公布

根据TV动画《佐贺偶像是传奇》改编的舞台剧《佐贺偶像是传奇 Stage de ドーン！》主要卡司、主视觉图公开。
舞台剧《佐贺偶像是传奇 Stage de ドーン！》将于2020年3月11日至14日在东京・草月ホール上演，本西彩希帆、铃木友梨耶、松冈里英等参演本作。主视觉图中偶像七人组合全员登场。
《ZOMBIE LAND SAGA》是MAPPA、avex pictures、Cygames共同制作的原创电视动画，于2017年7月6日在美国的AnimeExpo 2018上宣布了该企划。动画于2018年10月4日起每周四在AbemaTV和AT-X首播。中国大陆由AcFun独家发布，全12话。
CAST
源樱：本西彩希帆
二階堂咲：铃木友梨耶
水野爱：松冈里英
绀野纯子：北原侑奈
夕雾：坂本澪香
星川莉莉：高梨莉
山田多惠：森田亚沙美
巽幸太郎：大桥典之
故事简介
一如往常的早晨。一如往常的音乐。一如往常的自己。
7名少女的安宁，突然崩溃。
因蠢动的死者——丧尸而崩溃……
不容分说地踏入的世界，那里是“最好×最坏的丧尸世界”少女们的愿望，只有一个。
“我们，想要活下去。”
这是一个少女们引发奇迹的故事。
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