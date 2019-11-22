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动画《奇幻☆怪盗？》公开第一弹宣传影像等情报

资讯 菜菜 2019年11月22日 00:34

松智洋原作、矢吹健太朗担任插画的轻小说奇幻☆怪盗？》即将改编为动画。官方日前公开第一弹宣传影像、声优名单和制作团队。

动画《奇幻☆怪盗？》公开第一弹宣传影像等情报 资讯 第1张

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动画《奇幻☆怪盗？》公开第一弹宣传影像等情报 资讯 第4张

动画《奇幻☆怪盗？》公开第一弹宣传影像等情报 资讯 第5张

动画《奇幻☆怪盗？》公开第一弹宣传影像等情报 资讯 第6张

憧憬着奇术师的初中一年级学生不知火真，为了拜双亲认识的奇术师·星里卫为师，准备去东京。星里卫是世界有名的天才奇术师，他的妻子兼助手的星里梅芙也和他一起在世界巡回公演。而在星里家里，只有果菜和梦末2个女儿。果菜和真是青梅竹马，真喜欢用“幻幻”来称呼果菜。与此同时，在东京有着名为“幻幻”的“美女怪盗”的传言，但是有果菜的话，真并不会害怕。虽然迷路了很久，真还是到达了被称为鬼屋的星里家，真与果菜的再会又会怎样呢……！？


【制作团队】

原作：「はてな☆イリュージョン」（集英社「ダッシュX」刊）

著者：松智洋

原作插画：矢吹健太朗

监督：松尾慎

角色设计：中野るいず

音响监督：大室正胜

音响制作：ダックスプロダクション

音楽：黒田贤一

OP：Liyuu

ED：铃木爱奈

动画制作：Children’s Playground Entertainment

 

【声优】

星里果菜：铃木爱奈

不知火真：松冈禎丞

星里梦未：富田美忧

樱井艾玛：M·A·O

桔梗院心美：上坂堇

玛莉亚・葛雷涅：新井里美

星里卫：细谷佳正

星里梅芙：南条爱乃

吉福斯・伍德霍斯：松山鹰志

ガウガウ：？？？


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