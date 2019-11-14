漫画《为什么老师会在这里！？》第九卷限定版将收录动画DVD

周三（11月13日），TV版动画《为什么老师会在这里！？（日语：なんでここに先生が!? ）》在其官方网站宣布，原作漫画单行本第九卷限定版将会收录动画DVD。这张动画DVD将会收录TV版动画第9至12话未修正版，以及32页全彩小册子。亚马逊在描述这一卷时写到，“内容不能在电视上播出”。漫画单行本第九卷将在12月6日发售。



动画的原作漫画单行本第7、8卷都捆绑了完全无修正动画DVD。单行本第7卷在今年6月20日发售，其中收录了完全无修正动画的第1话至第4话。第8卷在9月6日发售，收录了无修正动画的第5话至第8话。



动画主要制作人员如下：



总监督：金子拓

监督：所俊克

角色设计・总作画监督：たむらかずひこ

脚本：高林ユーキ・藤丸悠里

美术监督：hidehide

美术设定：椎野隆介

色彩设计：古川康一

复合导演：みやがわよしかず

编辑：柳圭介

音乐：吟（BUSTED ROSE）

音响监督：森下広人

音响效果：八十正太（スワラ・プロ）

音响制作：叶音

动画制作：tear-studio

出品：为什么老师会在这里！？制作委员会



动画主要声优如下：



儿嶋加奈 cv 上坂堇

佐藤一郎 cv 铃木崚汰

松风真由 cv 后藤邑子

铃木凛 cv 增田俊树

葉桜ひかり cv 石上静香

立花千鶴 cv 山本希望

高橋隆 cv 山本和臣

田中甲 cv 小林裕介



动画的片头曲也确定为儿嶋加奈声优上坂堇的新曲《ボン▽キュッ▽ボンは彼のモノ▽（▽はすべてハートマーク）》。3月23日举办的“Anime Japan2019”舞台活动中，也会追加山本希望和小林裕介的追加演出。



动画已经于今年4月7日起在东京MX和BS11播出。



动画改编自蘇募ロウ原作的漫画《为什么老师会在这里！？（日语：なんでここに先生が!? ）》。漫画于讲谈社杂志《周刊Young Magazine》2017年第21期起开始连载，单行本已出版5卷。漫画讲述了“鬼之儿嶋”老师儿嶋加奈与普通的高中生佐藤一郎之间发生的有趣事情！





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

