经典格斗游戏《拳王》推出的女性向新游戏企划《拳皇 for Girls(THE KING OF FIGHTERS for GIRLS)》已经在11月8日正式上线运营。

本作改编自 SNK 旗下知名格斗游戏《拳皇》,描述格斗家们与原创主人公之间的友情与爱情。本作除了女性向玩家们也容易上手的战斗系统外,还有引人入胜的主人公与角色间羈绊与因缘的原创剧情。玩家将化身经纪人,协助格斗家平时的训练,并在他们上场比赛时为他们加油打气。游戏内还搭载的「SNS 功能」可以和格斗家们进行交流,有机会听到特殊语音。

上线即开启的限定扭蛋「欢迎来到茶室(ティールームへようこそ)」,可以获得「SSR [调皮的执事] 草薙京([悪戯な执事] 草薙京)」「SSR [不高兴的执事] 八神庵([不机嫌な执事] 八神庵)」「SR [聪慧的执事] 二阶堂红丸([スマートな执事] 二阶堂红丸)」「SR [大胆的执事] 泰利・波格([大胆な执事] テリー・ボガード)」等卡片。