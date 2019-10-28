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动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布

资讯 musquall 2019年10月28日 16:05

      今日（10月28日），TV版动画恋爱小行星（日语：恋する小惑星）》声优、制作人员、主题曲等信息。

动画第一部宣传片



动画新关键视觉图

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第1张



动画之前的关键视觉图

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第2张

动画主要声优如下：

木之幡米拉 cv 高柳知叶

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第3张

真中苍 cv 山口爱

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第4张







猪瀬 舞 cv 指出毬亚

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第5张

樱井美景 cv 东山奈央

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第6张

森野真理 cv 上坂堇

动画《恋爱小行星》声优、制作人员、主题曲等信息公布 资讯 第7张

动画主要制作人员如下：

原作：Quro
监督：平牧大辅
系列构成：山田由香
角色设计：山崎淳
道具设计：宫原拓也
总作画监督：山崎淳、松浦麻衣、杉田まるみ
美术监督：中村典史（スタジオなや）
色彩设计：伊藤裕香
摄影监督：杉浦诚一
编辑：坪根健太郎（REAL-T）
音响监督：高寺たけし
音乐：伊贺拓郎
音乐制作：FlyingDog
动画制作：动画工房
出品：星咲高校地学部

      动画片头曲由东山奈央演唱，片尾曲由铃木木乃美演唱。

      动画将从2020年1月开始播出。

      芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》今年4月刊的封面显示，漫画《恋爱小行星（日语：恋する小惑星）》已经确定将进行TV版动画化改编。

      漫画由Quro创作。漫画于杂志2017年2月刊开始连载。芳文社在去年3月出版那了漫画单行本第一卷。

      漫画故事发生在星咲高中的地学部。星咲高中的地学部是天文部和地质研究会合并而成的社团。有着想要发现小行星的梦想的女主角木ノ幡みら虽然受到没有天文部的打击，但是还是选择进入地学部，在这里她与让自己有发现小行星梦想的真中あお再次相遇。除了真中あお，还有天文班的学长森野真理、地质班的学长猪瀬舞、桜井美景等人，由此故事正式开始。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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