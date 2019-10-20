轻小说《这是你与我的最后战场，或是开创世界的圣战》TV动画化





日本作家细音启的轻小说《这是你与我的最后战场，或是开创世界的圣战》宣布TV动画化。

《这是你与我的最后战场，或是开创世界的圣战》（日语：「キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦」）讲述了拥有发达科学技术的帝国剑士和“魔女之国”的公主之间的故事。作为宿敌在战场相遇的两人为了构筑理想世界而战斗着。由okama执笔的漫画版在白泉社旗下漫画杂志《Young Animal》上连载中。详细信息期待后续报道。

主要内容

坐拥强大科学力量的帝国，以及以「魔女之国」的威名受到世人畏惧的涅比利斯皇厅。

在没有尽头的两国战场上，少年与少女相遇了。

以史上最低龄晋升帝国最强战力的剑士──伊思卡。

被称为皇厅最强的寒冰魔女公主──爱丽丝莉洁。

「若逮得住本小姐，你说不定真能实现自己的梦想呢。」

「你才应该将我打倒，好让你能在统一世界的路上前进啊。」

两人以宿敌的身分展开了廝杀。然而，少年被少女的美貌和高洁的姿态夺走了心，

少女也迷上了少年的强大和生存之道。即便两人无法并肩而行，唯能战至一方倒下

相互敌对的少年少女，将展开革新世界的英雄传奇！

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