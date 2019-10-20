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《狩猎史莱姆300年》TV动画化！悠木碧、本渡枫、千本木彩花加盟

资讯 十月轻舞 2019年10月20日 21:50

　　日本轻小说家森田季节创作的轻小说《狩猎史莱姆300年、不知不觉练到了满级》宣布TV动画化

 《狩猎史莱姆300年》TV动画化！悠木碧、本渡枫、千本木彩花加盟 资讯 第1张

　　《狩猎史莱姆300年、不知不觉练到了满级》（日语：「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました」），讲述了过劳死的主人公作为不老不死的魔女转生到异世界。为了赚取生活费不断打到史莱姆的过程中不知不觉成为了世界最强者。

 《狩猎史莱姆300年》TV动画化！悠木碧、本渡枫、千本木彩花加盟 资讯 第2张

　　本作2016年起在小说投稿网站“小説家になろう”开始连载，2017年由红绪负责插画的单行本由GA文库发售。单行本11卷将于11月15日左右发售，附赠广播剧CD的特装版12卷将于2020年4月15日左右发售。

 

剧情简介

　　相泽梓作为非常普通的社畜OL，每天都在辛劳工作，苦命的在二十七岁时过劳死亡。

　　为了想享受人生，在转生特典中要求了不老不死的能力。

 

　　就这样，梓再一次以「永远的17岁」在异世界转生为魔女了，决定在高原上的独立屋过着悠闲的生活。

　　但为了生活费，此后一连300年不间断的讨伐史莱姆，不知不觉竟到达了Lv.99！

 

CAST

相泽梓CV：悠木碧

莱卡CV：本渡枫

法露法、夏露夏CV：千本木彩花（法露法）／田中美海（夏露夏）

哈尔卡拉CV：原田彩枫

别西卜CV：沼仓爱美

芙拉德露忒CV：和气杏未

罗莎莉CV：杉山里穗

 

 

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。

 


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