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原创动画《number24》公开主视觉图、声优情报

资讯 菜菜 2019年10月20日 00:47

movic即将推出一部以橄榄球为主题的原创动画《number24（ナンバー・トゥーフォー）》，预计2020年1月播出。官方日前公开了主视觉图声优情报。

原创动画《number24》公开主视觉图、声优情报 资讯

故事发生在日本关西的一所大学橄榄球社中，主角「柚木夏纱」和社员们展开友情与橄榄球竞赛的青春之路。声优阵容有 河西健吾、村瀬步、立花慎之介、古川慎、兴津和幸、齐藤壮马等人。


［制作团队］

原作・原案：森庆（Verrocchio Agency）

故事原案：movic

主要角色原案：ゆき哉

监　　督：きみやしげる

系列构成・剧本：中瀬理香

角色设定・总作画监督：崎口さおり

美术设定：大平司

美术监督：Scott MacDonald

撮影监督：加纳篤

动画製作统括：中川忍

动画製作：ピー・アール・エー

动画製作人：阪本义树（AZクリエイティブ）

协　　力：同志社大学関西ラグビーフットボール协会

撮影协力：同志社大学体育会ラグビー部

 

［声优］

柚木夏纱：河西健吾

真行寺清一郎：铃木崚汰

上丘伊吹：柳田淳一

都留靖也：小松昌平

真白优：村瀬步

财津岳十：田所阳向

由布郁斗：立花慎之介

内梨大成：古川慎

イーサン・テイラー：兴津和幸

本郷円：齐藤壮马

本郷主鹰：石川界人

斉藤风雅：儿玉卓也

津々楽弥生：市川苍

近卫素直：小野将梦

佐々木通玄：村岛慎之介

李洪浜：井上雄贵

染谷诚：熊谷健太郎

玉城莲：千叶瑞己


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