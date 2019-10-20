原创动画《number24》公开主视觉图、声优情报

movic即将推出一部以橄榄球为主题的原创动画《number24（ナンバー・トゥーフォー）》，预计2020年1月播出。官方日前公开了主视觉图及声优情报。
故事发生在日本关西的一所大学橄榄球社中，主角「柚木夏纱」和社员们展开友情与橄榄球竞赛的青春之路。声优阵容有 河西健吾、村瀬步、立花慎之介、古川慎、兴津和幸、齐藤壮马等人。
［制作团队］
原作・原案：森庆（Verrocchio Agency）
故事原案：movic
主要角色原案：ゆき哉
监 督：きみやしげる
系列构成・剧本：中瀬理香
角色设定・总作画监督：崎口さおり
美术设定：大平司
美术监督：Scott MacDonald
撮影监督：加纳篤
动画製作统括：中川忍
动画製作：ピー・アール・エー
动画製作人：阪本义树（AZクリエイティブ）
协 力：同志社大学関西ラグビーフットボール协会
撮影协力：同志社大学体育会ラグビー部
［声优］
柚木夏纱：河西健吾
真行寺清一郎：铃木崚汰
上丘伊吹：柳田淳一
都留靖也：小松昌平
真白优：村瀬步
财津岳十：田所阳向
由布郁斗：立花慎之介
内梨大成：古川慎
イーサン・テイラー：兴津和幸
本郷円：齐藤壮马
本郷主鹰：石川界人
斉藤风雅：儿玉卓也
津々楽弥生：市川苍
近卫素直：小野将梦
佐々木通玄：村岛慎之介
李洪浜：井上雄贵
染谷诚：熊谷健太郎
玉城莲：千叶瑞己
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