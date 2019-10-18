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系曾贤志两部剧场版原创动画的预告片播出

资讯 musquall 2019年10月18日 20:37

      周四（10月17日），监督系曾贤志的两部剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～(日语：サンタ・カンパニー ～クリスマスの秘密～)》和《Coluboccoro》的预告片播出。两部预告篇都公布了主题曲声优

《圣诞老人公司》预告片



《Coluboccoro》预告片



剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》这次公布的追加声优如下：

ルドルフ三世 cv 小籔千豊
カラ cv 茶風林
イケメン天使 cv 天月-あまつき-
オネエ天使 cv 野口衣織（=LOVE）
カワイイ天使 cv 佐々木舞香（=LOVE）

剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》之前公布的声优如下：

ノエル：花澤香菜
ベル：梶裕貴
トーマス：釘宮理恵
ミント：戸松遥
ペドロ：櫻井孝宏
ニコラ部長：近藤雄介

剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》主要制作人员如下：

原作・脚本・监督：糸曽賢志
角色设计：左
制作工作室：旭Production
企画・出品：Starry Cube
著作：KENJI STUDIO

      剧场版原创动画《Coluboccoro》还首次公布宣传海报

系曾贤志两部剧场版原创动画的预告片播出 资讯 第1张

剧场版原创动画《Coluboccoro》制作人员如下：

原作・脚本・监督・动画制作：系曾贤志
音乐：SUPA LOVE
音响制作：BloomZ
企画・出品：スターリーキューブ

剧场版原创动画《Coluboccoro》声优如下：

鈴 cv 西野七瀬
コルボッコロ cv 大森日雅
すいか cv 原奈津子
家庭教師 cv 小見川千明
満福 cv 茶風林

      剧场版动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》将会在2019年11月29日于シネマート新宿、シネ・リーブル池袋全日本上映。《Coluboccoro》也会同时上映。

系曾贤志两部剧场版原创动画的预告片播出 资讯 第2张

      剧场版动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》是日本与芬兰建交100周年纪念动画。这部动画是糸曽賢志在2014年监督的动画《圣诞老人公司》的新版。新版在旧版的基础上，增加了新剧情、新场景。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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