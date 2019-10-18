系曾贤志两部剧场版原创动画的预告片播出

周四（10月17日），监督系曾贤志的两部剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～(日语：サンタ・カンパニー ～クリスマスの秘密～)》和《Coluboccoro》的预告片播出。两部预告篇都公布了主题曲和声优。



《圣诞老人公司》预告片







《Coluboccoro》预告片







剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》这次公布的追加声优如下：



ルドルフ三世 cv 小籔千豊

カラ cv 茶風林

イケメン天使 cv 天月-あまつき-

オネエ天使 cv 野口衣織（=LOVE）

カワイイ天使 cv 佐々木舞香（=LOVE）



剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》之前公布的声优如下：



ノエル：花澤香菜

ベル：梶裕貴

トーマス：釘宮理恵

ミント：戸松遥

ペドロ：櫻井孝宏

ニコラ部長：近藤雄介



剧场版原创动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》主要制作人员如下：



原作・脚本・监督：糸曽賢志

角色设计：左

制作工作室：旭Production

企画・出品：Starry Cube

著作：KENJI STUDIO



剧场版原创动画《Coluboccoro》还首次公布宣传海报。



剧场版原创动画《Coluboccoro》制作人员如下：



原作・脚本・监督・动画制作：系曾贤志

音乐：SUPA LOVE

音响制作：BloomZ

企画・出品：スターリーキューブ



剧场版原创动画《Coluboccoro》声优如下：



鈴 cv 西野七瀬

コルボッコロ cv 大森日雅

すいか cv 原奈津子

家庭教師 cv 小見川千明

満福 cv 茶風林



剧场版动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》将会在2019年11月29日于シネマート新宿、シネ・リーブル池袋全日本上映。《Coluboccoro》也会同时上映。



剧场版动画《圣诞老人公司～圣诞节的秘密～》是日本与芬兰建交100周年纪念动画。这部动画是糸曽賢志在2014年监督的动画《圣诞老人公司》的新版。新版在旧版的基础上，增加了新剧情、新场景。





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