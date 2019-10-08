Hi, 请登录

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍

资讯 musquall 2019年10月08日 15:44

      由著名漫画家天野喜孝担任角色设计的动画《GIBIATE》在其官方网站公布了动画的主要声优及部分角色的介绍。

神崎千水 cv 柿原彻也

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第1张

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第2张


从江户时代早期穿越而来的武士。在战国时代，他拥有“千人斩”的别名，以日本刀与西洋刀的双刀为武器斩敌无数，但现在立下了不杀之誓。

船田凯瑟琳 cv 藤井雪代

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第3张

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第4张

担任博士助手的少女。欧美混血儿。性格乐观直率。虽然不擅长战斗，但也努力援救刚到现代的千水二人。

真田兼六 cv 东地宏树

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第5张

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第6张

和千水一起从江户时代早期穿越而来的忍者。
他是信浓的战国大名真田一族的族人。性格开朗，擅长活跃气氛。以炸弹为武器与Gibia战斗。

鬼仓雪之丞 cv 羽佐间道夫

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第7张

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第8张

在战国时代擅长使用棍棒的武僧。
性格豪迈又不失细腻。

动画《GIBIATE》公布声优及角色介绍 资讯 第9张

鸠波莲司郎（上左），不法组织加利安斯的领导者，曾是黑帮组织的头目。越狱之后，他为了争夺粮食，以大胁差（日本刀的一种）为武器，攻击千水等人。

祖师谷红莲（上右），加利安斯的二号人物，自黑帮时代开始便追随莲司郎。他以快速而精准无比的双枪为武器，与Gibia战斗。

叶室克典（下左），加利安斯的组织成员，曾是渔夫。因为与同伴争斗而犯下过失杀人的罪行，曾在狱中服刑。

佐久间秀典（下中），加利安斯的组织成员，曾是炸弹犯。在狱中服刑时，因为钦佩莲司郎的男子气概，而成为了跟随他的小弟。

美树本伊佐夫（下右），加利安斯的组织成员，曾是田径运动员。他因莲司郎与祖师谷的男子气概感到共鸣。

      动画《GIBIATE》是“Gibiate Project”的一部分。今年7月初，项目在AnimeExpo上宣布了动画计划。

      故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为‘Gibia’（像野生鸟兽富有多样性）。然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。

      动画由天野喜孝负责角色设计，芹泽直树负责怪物设计、石田四郎国寿负责日本刀设计、金林真多吕负责日本人偶设计、古代祐三负责音响、小松屋和吉田兄弟负责其中的三味线。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论