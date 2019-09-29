《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》第3期2020年夏季播出

电视动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》的第3期、以及OVA动画将于2020年与观众们见面。

第3期动画标题为《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么III》，预计2020年夏季开播。OVA动画将于2020年1月29日发售。

电视动画《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么》改编自日本轻小说家大森藤野原作的同名轻小说系列。电视动画由J.C.STAFF制作，于2015年4月3日首播，全13集。动画系列第2期《在地下城寻求邂逅是否搞错了什么Ⅱ》于2019年7月12日开播。

故事简介

故事发生在拥有通称“地下城”的广阔的地下迷宫的迷宫都市欧拉丽，想成为冒险者并且向往像英雄冒险谭中那样的“与异性命运的邂逅”的主人公贝尔·克朗尼，在这个地方遇见了一位小“神仙”赫斯缇雅，而她正四处寻找自己“眷族”的成员。吃了不少“眷族”闭门羹的贝尔在听了其劝诱后，立马就决定加入。某日，贝尔在地下城遭到了怪物“弥诺陶洛斯”的袭击，由于水平之差而无计可施的贝尔面临走投无路的危机，而在千钧一发之际，最强冒险者艾丝·华伦斯坦出手相助。就在这一瞬间，贝尔对艾丝一见钟情。就这样，一段眷族神话正式拉开帷幕。

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