TV版动画《喜欢本大爷的竟然就你一个？》第二部宣传片播出，片头片尾主题曲预览

周二（9月24日），TV版动画《喜欢本大爷的竟然就你一个？（日语：俺を好きなのはお前だけかよ）》在其官方网站和官方推特开始播出动画的第二宣传片。第二部宣传片播放了动画的片头片尾主题曲。



第二部宣传片







之前播出的宣传片









动画片头主题曲是由齐藤朱夏演唱的《パパパ》，片尾曲是由Pansy（户松遥）、葵花（白石晴香）、Cosmos（三泽纱千香）演唱的的《ハナコトバ》。



动画主要制作人员如下：



监督：秋田谷典昭

原作、系列构成、全话剧本：骆驼

原作插画：马口铁

角色设计：泷本祥子

动画制作：CONNECT



动画之前公布的声优如下：



花洒／如月雨露 cv 山下大輝

Pansy／三色院堇子 cv 戸松遥

葵花／日向葵 cv 白石晴香

Cosmos／秋野樱 cv 三澤紗千香

小桑/大贺太阳 cv 内田雄马

翌桧/羽立桧菜 cv 三上枝织

小椿/洋木茅春 cv 东山奈央

紅人群A子 cv 齐藤朱夏



动画具体播出时间如下：



东京MX、栃木电视台、群马电视台、BS11：2019年10月2日起每周三24:30～

テレビ愛知：2019年10月2日起每周三26:05～

読売テレビ：2019年10月7日起每周一26:29～



动画改编自日本作家骆驼的同名轻小说作品《喜欢本大爷的竟然就你一个？》。



故事简介



男主角如月雨露（外号花洒君）是个天天装迟钝的男生，身边有着学校的前辈学生会长秋野樱，还有自己的青梅竹马日向葵，还有一位天天对自己毒舌总泡在图书馆的三色院堇子，雨露同学自我感觉超级良好，本以为自己是会被秋野樱、日向葵告白，但人家是将他当僚机，而天天对雨露毒舌被雨露忌惮的三色院堇子却真的对雨露告白。





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