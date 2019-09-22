动画《新水果篮子》第2季将于2020年播出 江口拓也、加隈亚衣加盟

根据日本漫画家高屋奈月原作的漫画改编的TV动画《新水果篮子》第2季将于2020年播出。

动画《新水果篮子》今年4月至9月播出了第一季，最终回中两个新角色真锅翔和仓伎真知登场。这两位学生会成员将在第2季中与由希产生重大关系。真锅翔由江口拓也配音、仓伎真知由加隈亚衣配音。

动画《水果篮子》改编自高屋奈月的同名漫画。高屋在1998年至2006年在白泉社杂志《花与梦》上连载漫画《水果篮子》，漫画共有单行本12卷。故事讲述了高中女生本田透与拥有变身特性的草摩一家接触而发生的故事。漫画曾在2001年被改编成TV版动画。高屋于2015年9月起在免费漫画网站“花LaLa online”上连载《水果篮子》的续集《水果篮子 Another》。她在2017年8月将漫画《水果篮子 Another》移籍至白泉社“漫画公园”网站和APP。

漫画《水果篮子 Another》发生在原作数十年以后，名叫彩叶的女孩进入本田透等毕业的海原高中，故事由此展开。高屋曾提到，本田透等原作主角不会在这部漫画里登场，但可能会被提到。

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