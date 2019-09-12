TV版动画《旗扬！兽道》4名追加声优公布，AT-X免费先行播出

周三（9月11日），TV版动画《旗扬！兽道（日语：旗揚！けものみち）》在其官方网站公布了动画的四名追加声优。追加声优如下：





ひろゆき cv 末柄里恵，与源藏一同被召唤到异世界的杂交犬



エドガー cv 武虎，经营贷款业务的男人



ミーシャ cv 集貝はな，エドガー一伙的猫兽人



ヴォルフガング・フォン・クラフトマン cv 松田健一郎，エドガー一伙的狼兽人



动画官方网站也宣布，动画将于9月29日22点在AT-X免费播出。



动画播出时间如下：



AT-X：2019年10月2日（周三）起每周三22:00～

东京MX：2019年10月2日（周三）起每周三25:05～

爱知电视台：2019年10月2日（周三）起每周三26:35～

KBS京都：2019年10月2日（周三）起每周三25:05～

太阳电视台：2019年10月2日（周三）起每周三25:30～

BS11：2019年10月2日（周三）起每周三25:30～

AbemaTV2019年10月2日（周三）起每周三23:30～



动画主要制作人员如下：



原作：暁なつめ

漫画：まったくモー助・夢唄

监督：三浦和也

系列构成：待田堂子

角色设计：能海知佳

动画制作：ENGI

出品：兽道制作委员会



动画主要声优如下：



ケモナーマスク（柴田源蔵） cv 小西克幸

シグレ cv 关根明良

花子 cv 八木侑紀

カーミラ cv 樱庭有紗

MAO（マカデミアンオーガ） cv 稲田徹

ひろゆき cv 末柄里恵

ミーシャ cv 集貝はな

ヴォルフガング・フォン・クラフトマン cv 松田健一郎

エドガー cv 武虎



动画改编自暁なつめ原作、まったくモー助・夢唄作画的漫画《兽道（日语：けものみち）》。漫画于2016年11月起在角川杂志《少年Ace》上连载。今年1月26日，漫画单行本第四卷发售。



漫画讲述了超级喜爱动物的蒙面摔跤手·柴田源藏被召唤到异世界开始的喜剧。柴田源藏被异世界的公主要求作为勇者消灭魔兽、讨伐魔王，然而深爱着“兽”的源藏拒绝了这一要求，并且打起了开一家自己梦想中的宠物商店的主意。





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