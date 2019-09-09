《Code Geass 复活的鲁路修》原画集&豪华资料设定集发售

剧场版动画《Code Geass 复活的鲁路修》的《豪华资料设定集》将接受预约生产、12月中旬发售。

这本设定集包含86页角色、制作、美术设定介绍以及104页精选原画。精选BOX中还附赠《Code Geass 复活的鲁路修》的复制剧本等，售价7700日元。

《Code Geass 复活的鲁路修》是由谷口悟朗执导、大河内一楼编剧、SUNRISE制作的《Code Geass》系列剧场版动画，作品讲述的是2017年至2018年上映的《Code Geass 反叛的鲁路修》剧场版三部曲剧情之后的故事。该剧场版动画于2019年2月9日在日本电影院公开上映。

剧情简介

光和2年。

世界以重组的超合集国为中心，讴歌着和平的每一天。

但是，和平突然要宣告结束。以面具男ZERO的身份，与娜娜莉同行去难民营慰问的朱雀败给了谜之Knightmare Frame。然后，二人被掳走了。

收到修奈杰尔的密令，潜入“战士之国”吉尔克斯坦王国的卡莲、洛伊德、咲世子遭到了谜之GEASS使用者的袭击。

而且，被袭击者称为“元向主大人”的C.C.也在那里。

以曾经击败过神圣布里塔尼亚帝国大军的无敌王国为舞台，人们所描绘出来的愿望，是希望还是绝望？

而最终知道了GEASS之情的吉尔克斯坦王宫众人，以及C.C.的想法究竟是什么——





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