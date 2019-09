人气作品《LoveLive!》的另一部偶像企划《LoveLive! Sunshine!!》在近日公开了 Aqours 与《LoveLive!学园偶像祭 全明星》合作的单曲「KOKORO Magic “A to Z”」的短版音乐影像。

预计在10月30日发售的单曲「KOKORO Magic “A to Z”」,将会收录标题曲「KOKORO Magic “A to Z”」以及「Wake up, Challenger!!」共两首的歌曲,影像光碟的部分则是收录「KOKORO Magic “A to Z”」的动画PV影像。