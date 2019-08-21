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动画《PSYCHO-PASS 心理测量者》第1季舞台剧化

资讯 十月轻舞 2019年08月21日 19:21

　　根据原创动画《PSYCHO-PASS 心理测量者》改编的舞台剧《PSYCHO-PASS 心理测量者 Chapter1―犯罪系数―》将于10月25日至11月10日在东京品川princehotel上演。

 动画《PSYCHO-PASS 心理测量者》第1季舞台剧化 资讯 第1张

　　舞台剧《PSYCHO-PASS 心理测量者 Chapter1―犯罪系数―》由虚渊玄担任全面监修，故事从TV动画第一季的内容展开。公安局刑事科一系执行官・狡啮慎也由久保田悠来出演、公安局刑事科一系监视官宜野座伸元由真田佑马出演、刑事科一系气氛调节人执行官縢秀星桥本祥平出演、拥有精英资质和特殊体质的槙岛圣护由前山刚久出演。

 动画《PSYCHO-PASS 心理测量者》第1季舞台剧化 资讯 第2张

　　《PSYCHO-PASS心理测量者》是由noitaminA频道企划、Production I.G制作、虚渊玄编剧的原创动画作品。动画于2012年10月11日放送，全22话，已完结。该作品另有官方的小说、漫画游戏等衍生作品。《PSYCHO-PASS心理测量者》讲述的是以心理、性格皆受到监视控管并加以数值化的年代，测量出的指数通称为「PSYCHO-PASS」，而若是其中的「犯罪指数」上升则会被视为「潜在犯」的近未来世界作为故事舞台，描述「执行官」与「监视官」组成的搭档追缉犯罪者以及各式潜在犯的故事。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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